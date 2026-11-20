더불어민주당 원로 박지원 의원이 최민희 최고위원의 징계 문제를 둘러싼 당내 갈등에 정청래 전 대표와 추미애 경기지사까지 가세하자 "파벌 싸움이 시작되는 것 같다"며 "이러면 국민들이 민주당을 버린다"고 경고했다. 최 최고위원의 사과와 당 윤리심판원의 판단을 계기로 갈등을 수습해야 할 시점에 두 사람이 공개 발언으로 오히려 분란을 키우고 있다는 비판이다.

박 의원은 19일 KBS 라디오 인터뷰에서 "역대 집권여당이 분열해 10.26 사태도 났다"며 "우리가 모든 정치적 경험을 했지 않느냐. 당이 분열하면 항상 큰 문제가 터진다"고 주장했다.

박 의원은 최 최고위원의 징계 문제와 관련해 "윤리심판원 결과에 따르겠지만 수습하는 수순을 밟아가는 것이 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "그제 추미애 지사가 불 지르고 어제는 정청래 전 대표가 불 질러버리니까 파벌 싸움이 시작되는 것 같다"며 "이러면 국민들이 민주당을 버린다"고 우려했다.

특히 정 전 대표를 향해 "정치는 실타래가 엉켰으면 그걸 풀어내는 것이 정치지, 좋은 실타래를 헝클어뜨리는 것은 정치가 아니다"라며 "지금 정청래 전 대표의 발언은 실타래를 헝클어뜨리자는 것"이라고 지적했다. 이어 "신천지 문제로 모함을 받았기 때문에 억울하실 것"이라면서도 "전당대회는 끝났고 이제 통합과 화합의 모습을 보여야 민주당이 단결하고 이재명 대통령이 성공할 수 있다. 통합의 길을 함께 가자"고 촉구했다.

정 전 대표가 앞서 SNS를 통해 자신을 향해 '심판하지 말라'고 공개 비판한 데 대해서도 "경솔한 말씀을 하셨다"고 맞받았다. 박 의원은 "저의 문제에 대해 따지면 자꾸 분란이 생긴다. 우원식 의장, 송영길 의원에게 전부 돌아가면서 한 방씩 날리면(맞서면) 당에 왜 선배가 있고 원로가 있겠느냐"며 "우리 세 사람 누구도 반격하지 않는 것은 당이 분란으로 가면 안 되기 때문"이라고 말했다.

박 의원은 김민석 대표가 전당대회 당시 신천지의 조직적 개입 의혹을 제기한 데 대해 자신 역시 문제를 제기했다며 "저도 김민석 후보를 탓한 적이 있다"고 밝혔다. 다만 "국민의힘처럼 조직적으로 개입했다면 모르지만 우리 민주당은 지구당 차원에서 기백 명씩 들어온 것이 있다는 것"이라며 "지금 현재 그 신천지 표가 (당대표 선거) 당락에 영향을 준 것도 아니지 않느냐"고 말했다. 이어 "김민석 대표가 너댓 번 사과했으면 끝난 것"이라고 강조했다.

추 지사가 '김 대표의 신천지 관련 발언부터 엄중히 판단해야 한다'고 주장한 점도 질책했다. 박 의원은 "추미애 경기지사는 자꾸 중앙정치에 기웃거리지 말고 경기도지사만 잘하면 된다"며 "마치 이재명 정부를 흔들어서 지금 대통령 선거전으로 끌고 가는 듯한 모습에 국민들이 불쾌감을 갖는 것"이라고 비판했다. 이어 "제발 중앙당, 여의도 일에 개입하지 마시고 경기도지사로 성공하기를 바란다"고 했다.

박 의원은 갈등의 발단인 최 최고위원의 발언 역시 문제가 있었다고 지적했다. 최 최고위원이 12.3 비상계엄 이후 이 대통령 측에서 한덕수 당시 대통령 권한대행과 손잡고 가려 했다는 취지로 발언한 데 대해 "민주당의 정체성과 이재명 대통령의 정체성을 깡그리 무시하는 것"이라며 "처음부터 우리는 탄핵이었다. 함께 갈 생각은 없었다"고 반박했다.

그러면서도 "최민희 의원이 사과했기 때문에 저는 받아들인다"며 윤리심판원의 판단을 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔다. 특히 최 최고위원 측이 김 대표의 신천지 관련 발언을 계속 문제 삼는 데 대해 "자기 사과는 받아들이라고 하고 남의 사과는 받지 못하겠다고 하면 그건 분열로 가자는 소리 아니냐"고 반문했다.

한편 박 의원은 당내 갈등이 분당으로 이어질 가능성에는 선을 그었다. 그는 "우리에게는 확실한 지도자인 이재명 대통령이 있다"며 "김민석 당 대표도 정청래 전 당 대표도 이 대통령을 위해 뭉치자는 주장을 하고 있다"고 설명했다. 그러면서도 "분당까지는 가지 않더라도 이렇게 파벌로 가면 당이 국민들로부터 지지를 받겠느냐"고 거듭 우려를 표했다.