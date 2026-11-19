▲고령군 천연염색 연구·활동 모임 ‘대가야물드림팀’이 최근 열린 ‘제7회 각양각색 전시 공모전’에서 우수한 성적을 거두며 단체 입상의 영예를 안고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

지역의 미래를 이끌 학생들에게는 배움의 기회를 넓히고, 지역의 전통과 문화에는 새로운 색을 입히는 움직임이 경북 고령에서 이어지고 있다.

학생들의 학력 향상과 진학을 뒷받침하는 교육 기반 강화부터 지역 고유의 색감을 현대적인 예술작품으로 재탄생시킨 문화예술 활동까지, 고령의 미래를 위한 다양한 노력이 눈길을 끌고 있다.

(사)고령군교육발전위원회(이사장 성현덕)는 지역 학생들의 학력 향상과 진학 지원을 위해 2027년 상반기 대가야교육원 수강생 모집에 나섰다. 모집 기간은 오는 23일부터 다음달 4일까지다.

대가야교육원은 지역 중·고등학생을 대상으로 국어·수학·영어 중심의 교육과정을 운영하며 지역 인재 양성의 든든한 교육 기반 역할을 해왔다.

특히 이번 학기에는 학생마다 다른 학습 수준과 교육환경 변화에 대응하기 위해 운영방식에 변화를 줬으며, 공통 수업과 학생별 진도 관리를 연계해 수업의 효율성을 높여, 개인별 학습 수준에 맞춘 체계적인 관리로 교육의 실효성을 강화한다는 계획이다.

이는 단순히 같은 내용을 가르치는 데 그치지 않고 학생 개개인의 학습 과정까지 살피겠다는 것이다. 이를 통해 기초 학습 역량을 탄탄하게 다지는 한편, 학생들이 자신의 수준에 맞춰 부족한 부분을 보완하고 진학 경쟁력을 키울 수 있도록 지원할 방침이다.

교육 현장에서 미래 인재를 키우기 위한 노력이 이어지는 가운데, 지역 문화예술 현장에서도 고령만의 색깔을 알리는 반가운 성과가 나왔다.

고령군의 천연염색 연구·활동 모임인 ‘대가야물드림팀’이 최근 열린 ‘제7회 각양각색 전시 공모전’에서 우수한 성적을 거두며 단체 입상의 영예를 안았다.

(사)한국천연염색공예협회가 주최한 이번 공모전에는 다양한 공예·전시 분야 작가와 단체들이 참여해 창의성과 예술성을 겨뤘으며, 대가야물드림팀은 대가야의 전통적인 색감을 현대적인 감각으로 재해석한 작품을 선보여 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

이번 수상은 단순한 작품 출품을 넘어 회원들이 수개월 동안 기획 단계부터 제작까지 함께 고민하고 힘을 모아 만들어낸 결실이라는 점에서 의미가 크다. 이는 자연에서 얻은 색을 전통의 틀에 가두지 않고 오늘날의 예술적 감각으로 풀어내며 지역 문화의 새로운 가능성을 보여줬다는 평가다.

대가야물드림팀 관계자는 “회원들과 함께 고민하며 정성껏 준비한 작품이 큰 대회에서 좋은 평가를 받아 매우 기쁘다”며 “앞으로도 꾸준한 연구와 작품 활동을 통해 고령군의 우수한 문화예술적 가치를 널리 알리는 데 기여하겠다”고 말했다.

고령군 관계자는 “대가야교육원이 변화하는 교육환경에 발맞춰 학생들에게 더욱 효과적인 학습 기회를 제공할 수 있도록 운영 내실화에 힘쓰겠다”며 “지역 학생들의 학력 향상과 진학 지원을 위한 교육 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

배움의 기회를 통해 지역 학생들의 꿈을 키우고, 천연염색을 통해 고령의 문화적 가치를 세상에 알리는 사람들. 교육과 문화예술이라는 서로 다른 분야에서 펼쳐지는 이들의 노력이 지역의 미래를 더욱 풍성하게 만들고 있다.