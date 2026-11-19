전북특별자치도 완주군에 위치한 한국게임과학고등학교가 급변하는 인공지능 전환(AX) 시대에 발맞춰 학생들의 지식재산(IP) 기획력을 실제 상품 개발과 창업으로 연결하는 실전형 산학협력 체계를 본격 가동한다.

이번 협력의 핵심은 학교의 젊은 인재와 기업의 산업·브랜드 역량, 그리고 전문 창업기획사(액셀러레이터)의 창업 보육 노하우를 하나로 묶는 '오픈 이노베이션(개방형 혁신)' 생태계 구축에 있다.

이를 통해 교실 안에 머물던 학생들의 아이디어를 IP 기반 패션테크와 전자상거래(커머스) 플랫폼 분야의 실질적인 창업 및 로컬 산업 가치 창출로 발전시켜 나간다는 것이다.

▲한국게임과학고는 17일 로컬 IP기반 패션테크 기업인 비노바나 와라와, 창업전문 업체 마이폴퓨처스 등과 협약을 체결하고 산학공동 협력체계를 구축해 나가기로 했다. ⓒ

이를 위해 한국게임과학고와 로컬 IP 기반 패션테크 기업 비노바나 ㈜와라와, 창업 전문 액셀러레이터 ㈜마이폴퓨처스 등 세 기관은 인적·물적 자원을 포괄적으로 교류하며 실무 중심의 창업 교육을 한층 내실화하기로 했다.

구체적으로 산업체 임직원이 직접 학교를 찾아 특강을 진행하거나 겸임교사로 참여하는 현장 밀착형 교육을 지원하고, 학생들의 취업과 직결되는 현장실습과 산업체 견학 기회를 대폭 넓히기로 했다.

또 학생들의 문제해결 역량을 키우기 위한 국내외 학술연구 및 공동 프로그램을 운영하는 한편, 캠퍼스 내 창업 문화를 활성화하고 관련 제도를 개선하기 위한 협력적 의사결정 구조(거버넌스)도 함께 구축할 예정이다.

특히 세 기관은 비노바나 와라와가 전개하는 제주 지역 고유 지식재산(로컬 IP) 기반 러닝화 브랜드 '돌담 시리즈'의 실제 디자인과 상품 개발 사례를 교육 현장에 접목한다.

학생들의 참신한 IP 기획력에 기업의 실전 사업화 노하우와 액셀러레이터의 전문적인 창업 코칭을 결합해 지속 가능한 지역 산업과 유통 생태계를 함께 키워나간다는 구상이다.

이 같은 구체적인 실행 방안을 담은 3자 산학협력 업무협약(MOU)은 지난 17일 한국게임과학고등학교에서 각 기관 대표와 관계자들이 참석한 가운데 체결됐다.

박은규 한국게임과학고등학교 교장직무대행은 "학생들이 학교에서 배운 창의적 역량과 IP 기획 능력을 실제 산업 현장의 비즈니스와 연결해 볼 수 있는 뜻깊은 계기가 마련됐다"며 "실무 중심의 창업 교육과 현장 연계를 강화해 미래 시대를 이끌어갈 융합형 창업 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

정치홍 비노바나 와라와 대표와 박왕근 마이폴퓨처스 대표 역시 "기업의 생생한 로컬 IP 사업화 경험과 전문적인 창업 코칭 역량을 아낌없이 공유해, 청소년들이 아이디어를 실제 창업과 로컬 가치 창출로 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 지난 2004년 개교한 한국게임과학고등학교는 컴퓨터게임개발과와 소셜미디어개발과를 중심으로 전국 단위 학생 모집을 시행하고 있으며, 게임콘텐츠 제작과 1인 미디어 제작 △피지컬 AI △로봇 △드론 등 첨단 산업 분야를 융합한 지식재산 기반 실무 교육을 꾸준히 확대하고 있다.