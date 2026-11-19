▲(사)대구남구자원봉사센터가 최근 관내 자원봉사 활동처와 자원봉사단체 관리자 40여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 자원봉사 관리자 역량강화 교육’을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대ㄱ구남구

지역사회를 움직이는 힘은 사람에게서 나온다. 누군가는 이웃을 위해 봉사 현장을 지키고, 누군가는 주민들의 건강한 일상을 위해 생활 속으로 찾아간다. 대구 남구가 자원봉사자의 역량을 높이고 주민 건강을 지키기 위한 현장 중심 활동을 이어가고 있다.

먼저 자원봉사 현장에서는 관리자들의 실무 능력과 소통을 강화하기 위한 교육의 장이 마련됐다.

(사)대구남구자원봉사센터(이사장 이흥우)는 최근 관내 자원봉사 활동처와 자원봉사단체 관리자 40여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 자원봉사 관리자 역량강화 교육’을 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 자원봉사 현장을 이끄는 관리자들의 실무 역량을 높이는 동시에 활동처와 단체 간 정보 공유 및 협력체계를 강화하기 위해, 센터 주요 일정과 사업 공유를 시작으로 개인정보 보호 교육, 팝아트 체험 순으로 진행됐다.

특히 개인정보 보호 교육은 자원봉사 활동 과정에서 다루는 각종 개인정보의 중요성과 안전한 관리 방법을 되짚는 시간으로, 봉사 현장에서 반드시 갖춰야 할 실무 지식을 익히는 한편, 팝아트 체험에서는 평소 업무와 활동으로 쌓인 긴장을 내려놓고 서로 소통하며 재충전하는 시간을 가졌다.

참가자들은 실무교육과 문화체험이 어우러진 프로그램에 만족감을 나타냈다.

한 참가자는 “개인정보 보호의 중요성을 다시 한번 인식하고 실무에 필요한 내용을 배울 수 있어 유익했다”며, “팝아트 체험을 통해 일상에서 잠시 벗어나 즐겁게 소통하고 재충전할 수 있었다”고 말했다.

이흥우 이사장은 “이번 교육이 자원봉사 활동처와 단체 관리자들의 실무 역량을 높이고 서로 소통하며 협력을 강화하는 계기가 됐기를 바란다”며, “앞으로도 자원봉사 현장의 목소리에 귀 기울이고 관리자와 자원봉사자 모두가 함께 성장할 수 있도록 다양한 교육과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

▲대구 남구보건소가 대구경북 권역심뇌혈관질환센터가 주관한 ‘심뇌혈관질환 조기증상 홍보 및 교육 우수사례 공모’에서 우수상을 수상하고 있다ⓒ대구남구

이처럼 지역 현장의 역량을 키우기 위한 노력이 이어지는 가운데 주민들의 건강을 지키는 남구보건소의 예방 중심 행정도 성과를 거뒀다.

대구 남구보건소(소장 이명자)는 대구경북 권역심뇌혈관질환센터가 주관한 ‘심뇌혈관질환 조기증상 홍보 및 교육 우수사례 공모’에서 우수상을 수상했다.

이번 수상은 심뇌혈관질환의 조기증상에 대한 주민들의 인식을 높이고 예방과 관리 방법을 생활 속에 확산하기 위해 추진한 홍보사업의 성과를 인정받은 것이다.

남구보건소는 고혈압과 고지혈증, 당뇨병 등 심뇌혈관질환의 주요 위험요인을 조기에 발견하고 관리하는 것이 중요하다는 점에 주목했다. 주민들이 별도의 시간을 내지 않아도 일상에서 자연스럽게 건강정보를 접하고 실천할 수 있도록 생활공간을 활용한 홍보에 힘을 쏟았다.

대표적인 사업이 지역 카페와 음식점 등에 조성한 ‘심뇌안심존’이다. 주민들의 발길이 잦은 공간에 심뇌혈관질환 예방수칙과 혈압·혈당 관리의 중요성을 담은 카드뉴스, OX퀴즈, 혈압측정 안내자료 등을 비치했다.

‘만화로 알려주는 혈압’ 등 친근한 콘텐츠도 활용해 어렵게 느껴질 수 있는 건강정보를 주민 눈높이에 맞춰 전달했다. 여기에 온라인 홍보를 더해 예방수칙과 만성질환 관리, 신체활동 관련 영상 및 카드뉴스를 제작·배포하며 시간과 장소에 구애받지 않고 건강정보를 접할 수 있도록 했다.

남구보건소는 앞으로도 지역사회 자원과 연계한 예방관리 홍보를 이어가고 생애주기별 맞춤형 건강교육과 주민 참여형 캠페인을 확대할 계획이다.

이명자 남구보건소장은 “이번 수상은 주민들이 일상에서 심뇌혈관질환 예방과 관리의 중요성을 인식하고 실천할 수 있도록 다양한 홍보활동을 추진한 결과”라며 “앞으로도 주민 눈높이에 맞는 홍보와 체감도 높은 건강증진사업을 통해 심뇌혈관질환으로부터 안전한 건강도시 남구를 만들어 나가겠다”고 말했다.

자원봉사자들이 더 나은 봉사활동을 펼칠 수 있도록 돕는 교육과 주민들이 스스로 건강을 지킬 수 있도록 생활 속으로 파고든 예방 홍보. 분야는 다르지만 사람과 지역을 중심에 둔 남구의 현장 행정이 지역공동체의 건강한 변화를 만들어가고 있다.