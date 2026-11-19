전북특별자치도교육청 천호성 교육감이 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 아침, 궂은 날씨 속에 시험장을 찾은 수험생들을 일일이 격려하며 차분한 선전을 당부했다.

이날 이른 아침 전주 지역은 하늘이 잔뜩 흐린 궂은 날씨 속에 다소 쌀쌀한 기온이 감돌았다. 교문 앞에는 두꺼운 외투를 여미고 수험표를 꼭 쥔 채 굳은 표정으로 발걸음을 옮기는 수험생들의 모습이 이어졌고, 입술을 깨물거나 연신 손난로를 비비며 긴장을 가라앉히려 애쓰는 얼굴들도 눈에 띄었다.

천 교육감은 오전 7시30분부터 30여분간 전주 영생고등학교 정문 앞에서 교문을 들어서는 수험생들을 맞으며 "마지막까지 최선을 다해달라"고 힘을 불어넣었다. 잔뜩 긴장한 표정으로 걸음을 재촉하던 수험생들은 천 교육감의 응원에 목례나 짧은 인사로 화답하며 고사장으로 향했다.

▲19일 오전 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 전주 영성고등학교 앞에서 천호성 전북도교육감이 수험생들을 격려하고 있다. ⓒ

천 교육감은 현장에서 "스마트 안경 등 부정행위와 관련한 염려가 많이 있지만 우리 교육청은 철저하게 준비하고 대비책을 세웠다"며 "수험생들은 시험장에 들어서면 긴장과 부담은 덜어내고, 지나온 과정과 여러분 자신을 믿으며 차분히 시험에 응해주길 바란다"고 말했다.

이어 "기대만큼의 결과를 얻든, 아쉬움이 남든, 그 과정은 앞으로 여러분이 살아가는 데 든든한 힘이 될 것"이라며 "우리 교육청은 수능 이후에도 학생들의 진로진학의 과정을 촘촘하게 지원하고, 여러분의 아름다운 도전과 새로운 출발을 응원하겠다"고 강조했다.

수험생 응원을 마친 천 교육감은 도교육청에 마련된 수능 종합상황실로 이동해 시험장 입실 완료와 문답지 배부 등 전반적인 진행 상황을 보고받았다. 이 자리에서 그는 돌발 상황에도 흔들림 없이 대응할 수 있도록 끝까지 안정적인 수능 시행에 만전을 기해 달라고 관계자들에게 당부했다.

한편 이날 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험은 전주와 군산 △익산 △정읍 △남원 △김제 등 전북 도내 6개 시험지구, 총 65개 시험장에서 일제히 진행되며, 도내 응시생은 지난해보다 464명 줄어든 1만7473명으로 집계됐다.