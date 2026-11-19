전북특별자치도교육청이 사립학교 교원 인사의 투명성과 공정성을 높이기 위해 앞으로 3년 주기로 도내 전체 사립학교에 대한 정기점검을 실시한다.

전북교육청은 반기마다 20개교 안팎의 사립학교를 직접 찾아가는 정기점검 체계를 운영해 3년 단위로 전체 사립학교의 교원 인사 운영 실태를 살필 계획이라고 19일 밝혔다.

정기점검과 맞물려 오는 26일까지 도내 사립학교 21개교를 대상으로 교원인사위원회 운영 현장 컨설팅도 진행한다.

사립학교 교원인사위원회는 사립학교법에 따라 두는 법적 기구로, 교원 임용 등 학교의 주요 인사 사항을 결정하기 앞서 심의하는 역할을 맡는다.

이번 현장 방문에서는 각 학교의 정관과 인사 규정, 실제 운영 사례를 들여다보고 위원회 구성부터 안건 심의와 회의 결과 기록·보고에 이르는 인사 절차 전반을 점검한다.

학교별 여건에 맞춘 안내와 함께 위원회를 꾸리고 운영하는 과정에서 겪는 현장의 어려움도 직접 듣고 개선 방안을 함께 찾는다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

앞서 전북교육청은 도내 사립 중·고·특수학교 121개교를 대상으로 교원인사위원회 구성 및 운영 자체 점검을 진행했으며, 제출된 자료를 바탕으로 지원이 필요한 학교와 모범 사례를 발굴할 학교를 추려 이번 방문 대상으로 삼았다.

교육청은 현장에서 모은 우수 운영 사례와 개선 사례를 도내 사립학교들과 나누며 합리적인 인사 운영이 자리 잡도록 도울 방침이다.

김종현 전북교육청 예산과장은 "교원인사위원회의 내실 있는 운영은 사립학교 교원 인사의 공정성과 신뢰도를 높이는 기반"이라며 "지속적인 현장 점검과 맞춤형 지원을 통해 합리적이고 투명한 인사 운영 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.