▲경북대병원 신경외과 손원수 교수가 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터의 발전과 지역사회 뇌혈관질환 진료 및 예방관리 수준 향상에 기여한 공로로 보건복지부 장관 표창을 받고 있다ⓒ경북대병원

경북대병원 신경외과 손원수 교수와 권역심뇌혈관질환센터 이장훈 심혈관센터장(순환기내과 교수)가 잇따라 성과를 인정받았다.

중증 뇌혈관질환 환자의 생명을 지키기 위해 현장을 지켜온 의료진과 시민 눈높이에 맞춘 건강교육을 꾸준히 이어온 의료진의 노력이 각각 정부와 대구시로부터 평가받은 것이다.

손 교수는 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터의 발전과 지역사회 뇌혈관질환 진료 및 예방관리 수준 향상에 기여한 공로로 보건복지부 장관 표창을 받았다.

이번 표창은 권역심뇌혈관질환센터 운영사업 발전에 기여한 유공자 대상으로 최근 서울대 우봉홀에서 ‘제33차 권역·지역심뇌혈관질환센터 전국회의’에서 진행됐다.

손 교수는 2014년 5월부터 약 12년간 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 뇌혈관센터의 핵심 의료진으로 활동하며 센터 운영과 발전을 이끌어 왔다.

특히 급성 지주막하출혈 등 촌각을 다투는 급성기 뇌혈관질환 환자들의 응급수술과 중재시술을 담당하며 24시간 365일 전문진료체계 유지에 힘을 보탰으며, 권역 내 중증 뇌혈관질환 환자들이 신속하고 전문적인 치료를 받을 수 있도록 의료현장을 지켜온 것이다.

진료뿐 아니라 지역 보건의료인력 전문교육과 주민 건강강좌, 환자·보호자 교육에도 적극 참여했다. 뇌혈관질환에 대한 올바른 정보 전달과 응급상황 대응 역량 강화에 힘쓰는 한편, 관련 연구논문을 다수의 국외학술지에 발표하며 학술적 발전에도 기여했다.

손 교수는 “앞으로도 급성기 뇌혈관질환 환자들이 신속하고 전문적인 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”며, “지속적인 연구와 교육 활동을 통해 뇌혈관질환 진료 수준을 높이고 지역주민의 건강증진에 기여하겠다”고 말했다.

응급환자의 생명을 지키는 전문 진료가 인정받았다면, 시민들이 질환을 미리 알고 예방할 수 있도록 돕는 건강교육 분야에서도 반가운 소식이 이어졌다.

▲경북대병원 권역심뇌혈관질환센터 이장훈 심혈관센터장(순환기내과 교수)가 시민건강놀이터의 발전과 시민 건강증진에 기여한 공로로 대구광역시장 감사패를 받고 있다ⓒ경북대병원

이 교수는 시민건강놀이터의 발전과 시민 건강증진에 기여한 공로로 대구광역시장 감사패를 받았다.

이번 감사패는 시민건강놀이터 개소 10주년을 맞아 기관 운영과 발전에 기여한 유공자에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 감사패는 지난 9일 열린 경북대병원 권역심뇌혈관질환센터 관리협의회에서 전달됐다.

이 센터장은 2018년부터 올해까지 시민건강놀이터 시민건강강좌에 가장 많이 출강한 교수로 선정됐다. ‘심뇌혈관질환 단디 알기’를 주제로 유튜브 실시간 온라인 교육을 비롯한 다양한 시민강좌에 참여하며 어렵게 느껴질 수 있는 심뇌혈관질환 정보를 시민들이 이해하기 쉽게 전달해 왔다.

특히 전문적인 의학 지식을 일방적으로 전달하는 데 그치지 않고 시민들이 일상에서 실천할 수 있는 예방과 관리 방법을 알리는 데 힘썼다. 병원 진료실을 넘어 지역사회로 활동 영역을 넓히며 시민들의 건강 인식 개선과 자기관리 역량을 높이는 데 기여했다는 평가다.

이장훈 센터장은 “시민들과 심혈관질환 예방과 관리에 필요한 정보를 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 진료와 더불어 시민 눈높이에 맞춘 건강교육을 통해 지역주민의 건강증진에 기여하겠다”고 밝혔다.

두 의료진의 수상은 심뇌혈관질환 관리에서 치료와 예방이 따로 갈 수 없다는 점을 보여준다. 응급상황에서 생명을 지키는 전문 의료체계를 강화하고, 시민들이 평소 질환을 이해하고 예방할 수 있도록 교육하는 일 모두 지역 건강안전망의 중요한 축이다.

경북대병원 의료진의 꾸준한 진료와 연구, 교육 활동이 지역 심뇌혈관질환 관리 수준을 높이는 든든한 밑거름이 되고 있다.