전북특별자치도 완주군이 아동의 권리 증진과 아동친화적 지역 환경 조성을 위해 10년 넘게 이어온 정책적 노력을 인정받아 전국 무대에서 의미 있는 상을 받았다.

완주군은 지난 17일 완주군 가족문화교육원에서 열린 '2026년 유니세프 아동친화도시 지방정부협의회 유공 표창 및 우수사례 시상식'에서 아동친화도시 혁신상인 지방정부협의회장상을 수상했다.

이번 수상은 아이들이 자신의 권리를 온전히 누리며 건강하게 자랄 수 있는 기반을 다져온 완주군의 현장 중심 정책이 높은 평가를 받은 결과다.

▲17일 열린 '2026년 유니세프 아동친화도시 지방정부협의회 유공 표창 및 우수사례 시상식'에서 전북 완주군이 아동친화도시 혁신상인 지방정부협의회장상을 수상했다.ⓒ

완주군이 아동친화도시로 자리매김하기까지는 단계적인 제도 정비와 꾸준한 실행 과정이 뒷받침됐다. 군은 지난 2016년 유니세프 아동친화도시 최초 인증을 받은 데 이어 2020년에는 상위단계 인증을 획득하며 정책 수준을 끌어올렸다.

이어 2024년 말에는 전국 최초로 유니세프 아동친화도시 최고 단계인 상위인증 갱신을 마무리하며 선도 지자체로서의 위상을 굳혔다.

이후 2025년 호남 지역에서는 처음으로 아동 정책을 전담하는 '아동친화과'를 신설했고, 올해 9월에는 2028년 재인증을 체계적으로 준비하기 위한 '아동친화도시 정책추진단'을 꾸려 운영에 들어갔다.

정책 실행 과정에서는 아이들의 목소리가 실제 행정과 예산에 스며들도록 하는 장치들을 폭넓게 넓혀왔다.

군은 아동참여예산제와 지역 상점과 연계한 아동친화상점 '아이러브존' 등을 운영하며 생활 속 참여 기반을 다졌고, 아동권리 교육 △아동옴부즈퍼슨 사무소 운영 △아동친화적 지역환경 조성 등 다각적인 사업을 펼쳐왔다.

아동옴부즈퍼슨은 아동의 권리를 지키고 권리 침해 사안을 독립적으로 살피며 개선을 돕는 아동 권리 대변인을 말한다.

유희태 완주군수는 "이번 수상은 아동이 행복한 완주를 만들기 위해 함께 노력해 온 아동과 군민, 관계자 모두의 성과"라며 "앞으로도 아동의 목소리에 귀 기울이고 아동의 권리가 존중받는 아동친화도시 완주를 만들어 나가겠다"고 말했다.