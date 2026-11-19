▲계명대 박현진(법학과 2학년)학생이 바우어 신관 3층 로비에서 자신이 제작한 포스터를 바탕으로 러닝 프론티어 학습 사례를 학생들에게 공유하고 있다ⓒ계명대

교수가 가르치고 학생이 배우는 일방적인 강의실의 풍경이 달라지고 있다. 교수는 학생과 함께 수업을 고민하고, 학생은 인공지능(AI)을 학습 파트너로 활용하며 스스로 배움의 방향을 찾아간다.

대학 교육 현장에 새로운 변화가 일고 있는 가운데 계명대학교가 교수와 학생이 교육 혁신의 공동 주체로 참여하는 동반 성장 모델을 선보여 눈길을 끌었다.

계명대학교(총장 신일희) 교수학습개발센터는 지난 18일 오전 바우어 신관에서 교수와 학생들이 참여한 가운데 ‘2026학년도 Co-Growth Edu 성과 포럼’을 개최했다.

‘교수-학생 동반성장을 위한 첫걸음’을 주제로 열린 이번 포럼은 한 해 동안 추진한 교수개발 및 학습지원 프로그램의 성과를 공유하고, 대학 구성원들이 우수 수업과 학습 사례를 함께 살펴보며 교육 혁신의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼의 문을 연 전상은 교수학습개발센터장은 ‘Co-Growth Education: AI 시대 가르침과 배움의 새로운 변화’를 주제로, AI 기술의 확산으로 변화하는 교육환경 속에서 교수와 학생이 함께 성장하는 교육의 필요성을 강조했다.

이어 학생과 교수들이 직접 경험한 교육 혁신 사례 발표가 이어지며 포럼의 열기를 더했다.

학생 발표에서는 공중보건학과 이채은 학생의 ‘K-Circle 학습동아리: AI와 학습파트너가 되다’와 사회복지학과 김유민 학생의 ‘K-Circle 프로젝트: 나를 돌아보는 기회’가 소개됐으며, 이채은 학생은 생성형 AI를 전공 학습에 활용하고 학습동아리 구성원들과 협력하며 배움의 영역을 넓힌 경험을 공유했다. 특히 AI를 단순히 과제를 해결하는 도구가 아닌 학습 과정의 동반자로 활용한 사례라는 점에서 관심을 모았다.

김유민 학생은 개인화되는 사회환경 속에서 긍정적인 성장과 정신건강 증진을 목표로 추진한 사회정서학습 실천 프로젝트를 소개해, 자신의 내면을 돌아보고 타인과 소통하며 함께 성장하는 학습의 의미를 전달했다.

교수들의 발표도 교육 현장의 변화를 생생하게 보여줬다.

태권도학과 박주식 교수는 ‘Co-Growth Edu 교수-학생 동행 수업개선 프로젝트’를 통해 가르치는 중심의 수업에서 교수와 학생이 함께 성장하는 수업으로 변화시킨 경험을 발표했다.

경영정보학과 최하눌 교수는 ‘혁신교과목 인증’을 주제로 학생들이 서로 질문하고 토론하며 함께 배우는 교수법 사례를 공유했다. 음악교육전공 김영미 교수와 영어교육전공 구경연 교수는 ‘계명 교수법 연구회(KTC)’ 활동을 통해 AI·디지털 교육의 실천과 확장 가능성을 제시했다.

특히 이번 포럼은 발표에 그치지 않고 교수와 학생이 함께 만든 우수 수업·학습 사례를 직접 살펴볼 수 있도록 바우어 신관 3층 로비에서 포스터 전시와 발표도 진행했다.

포스터 발표자들은 자신들의 학습 경험과 활동 성과를 참석자들에게 설명하고 질의응답을 통해 다양한 교육 아이디어를 나눴다. 각자의 학습 경험이 다른 구성원에게 새로운 배움의 기회로 이어지는 소통의 장이 된 것이다.

포스터 발표에 참여한 박현진 학생(법학과 2학년)은 “러닝 프론티어 활동을 통해 스스로 학습 목표를 설정하고 실천하는 과정에서 자기주도적 학습의 중요성을 체감했다”며 “이번 포럼에서 다른 학생들과 학습 경험을 공유하면서 새로운 학습 방법과 아이디어를 얻을 수 있었다”고 말했다.

전상은 교수학습개발센터장은 “이번 포럼은 교수와 학생이 각자의 교육 경험과 성과를 공유하고 서로의 성장을 이끄는 교육 혁신의 가능성을 확인하는 자리였다”며, “우수한 수업·학습 사례를 지속적으로 발굴하고 확산해 대학 내 동반 성장 중심의 교육 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 계명대 교수학습개발센터는 교수자의 교육 역량 강화와 학생의 자기주도적 학습 능력 향상을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. AI와 디지털 기술이 교육환경을 빠르게 바꾸는 시대에 교수와 학생이 함께 배우고 성장하는 교육 모델을 대학 전반으로 확산해 나간다는 계획이다.

가르치는 사람과 배우는 사람의 경계가 허물어지고 서로의 경험이 새로운 배움으로 이어지는 것. 계명대가 시도하는 동반성장 교육이 미래 대학 교육의 새로운 방향을 보여주고 있다.