전북특자도 진안군 마령면의 작은 시골 학교인 마령중학교는 전교생이 9명에 불과해 통폐합 위기에 놓여 있다.

인근 전주시에서 농촌유학 프로그램인 '어울림학교'를 통해 마령초등학교에 다니던 아이들마저 졸업 후 다시 도시로 빠져나가는 악순환이 이어졌기 때문이다.

지역 교육의 붕괴를 막기 위해 진안군이 꺼내 든 카드는 '주거 지원'이었다.

▲ⓒ진안군마령면행복주택전경

진안군은 19일 마령면에서 총사업비 58억5500만 원을 투입한 '마령면 행복주택' 준공식을 열고 본격적인 입주 준비에 돌입했다고 밝혔다.

지상 3층, 전용면적 56㎡ 총 18세대 규모로 지어진 이 임대주택은 다음 달 1일부터 53명의 새 식구를 맞는다. 주목할 점은 입주자 구성이다.

전체 18세대 중 절반에 가까운 8세대(24명)가 전주 등 관외에서 이주해 오는 가족들이다.

군은 입주자 선발 과정에서 마령초에 자녀를 통학시키며 마령중학교 진학을 앞둔 학부모들에게 우선권을 부여했다.

교육 환경에 만족하면서도 마땅한 주거지가 없어 정착을 망설이던 도시 학부모들의 발길을 붙잡은 것이다.

군은 이번 조치로 마령중학교의 학생 수 유지와 함께 젊은 세대 유입에 따른 마을 공동체 활성화를 기대하고 있다.

진안군의 주거 연계형 인구 정책은 가시적인 성과를 내고 있다. 앞서 준공된 백운면(12세대 48명)과 성수면(12세대 45명) 행복주택을 합치면 진안군 행복주택 입주민은 총 42세대 146명에 이른다.

이 중 19세대 64명이 타지역에서 유입된 인구다.

전춘성 진안군수는 "주거와 교육을 연계한 정주 여건 개선이 실질적인 인구 유입으로 이어지고 있다"며 "마령면 행복주택이 주민들의 따뜻한 보금자리이자 지역 소멸 위기를 돌파하는 새로운 희망이 되길 기대한다"고 밝혔다.