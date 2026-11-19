전북자치도 익산시 대표 축제와 야행이 전세계 축제전문가들로부터 호평을 받았다.

전문가들은 처음부터 끝까지 방문객 눈높이에서 맞춤형 행사 프로그램을 다양화한 것이 전문가들로부터 실력을 인정받은 배경이라고 분석했다.

19일 익산시에 따르면 '익산백제 국가유산 야행'은 4년 연속 '피너클어워드'상을 받았고 '천만송이 국화축제'도 가을밤을 수놓으며 1개 분야에서 수상했다.

세계축제협회(IFEA) 한국지부 주최로 열린 '제20회 피너클어워드 한국대회'에서 '2026 익산백제 국가유산 야행'은 5개 부문을 석권했고 '제23회 익산 천만송이 국화축제'도 1개 부문에서 수상했다.

▲'익산백제 국가유산 야행'은 4년 연속 '피너클어워드'상을 받았고 '천만송이 국화축제'도 가을밤을 수놓으며 1개 분야에서 수상하는 등 익산시 관련 행정의 실력도 인정받게 됐다. ⓒ익산시

전세계 축제전문가들이 참여해 기획력과 콘텐츠 창의성, 홍보·마케팅 등 분야별 우수성을 평가하는 수상이어서 익산시 축제·행사 행정의 비법에 관심이 쏠린다.

'피너클어워드'의 올해 한국대회에는 전국 42개 지자체와 재단 등에서 64개 축제에 150여건의 출품작이 경합을 벌였다.

'2026 익산백제 국가유산 야행'의 수상 배경에는 새로운 야간경제 이벤트의 이정표를 보여줬다는 점이 후한 점수를 얻은 것으로 알려졌다.

특히 각 부문별로 A에서 Z까지 철저하게 관광객 눈높이에 맞는 맞춤형 프로그램을 제공하려 노력한 점이 호평을 받았고 수상으로 연결된 근원적인 힘이라는 후문이다.

야행이 진행된 사흘 동안 6만9500여명의 관람객이 방문해 전년보다 34%가량 증가한 것도 이런 맥락에서 이해된다.

'익산 천만송이 국화축제'도 전문가들의 높은 평가를 이끌어냈다. 지난 20여년 동안 끊임없이 방문객을 위한 다양한 축제모형을 제시하는 등 체류형 축제로 진화해 나간 점이 호평으로 이어졌다는 후문이다.

익산시는 이번 수상을 계기로 백제 왕궁의 역사적 가치와 보석도시의 매력을 결합한 야간 관광 콘텐츠를 더욱 고도화해 나간다는 방침이다.