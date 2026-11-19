전북 완주군인재육성재단이 올해 교육 사업 성과를 점검하고, 지역 특성을 반영한 내년도 인재 육성 사업 구상에 나섰다.

완주군인재육성재단은 19일 완주군청 중회의실에서 이사회를 열고 올해 사업 추진 실적을 살피는 한편, 내년도 사업계획과 예산안 등 주요 안건을 심의·의결했다.

재단은 내년에 지역의 교육 수요와 특성을 반영한 맞춤형 인재 육성 사업을 확대해 지역 교육 경쟁력을 높여 나갈 계획이다. 특히 교육혁신선도지역 2유형 선정을 계기로 도농 간 교육격차를 줄이고, 지역 대학 및 산업과 연계한 교육 기회를 넓혀 학생들이 지역 안에서도 질 높은 교육을 받으며 역량을 키울 수 있도록 지원할 방침이다.

이를 위해 이날 이사회에서는 내년도 사업계획과 예산안을 비롯해 올해 네 번째 예산 변경안, 정관 일부개정안, 기부금 사용승인안 등 재단 운영과 사업 추진에 필요한 4건의 안건을 처리했다. 아울러 올해 사업 추진 실적과 외부회계감사 선정 결과 등도 함께 점검했다.

▲전북 완주군인재육성재단이 19일 오전 군청 중회의실에서 정기이사회를 열고 내년도 사업계획과 예산안 등 주요 안건을 심의·의결하고 있다.ⓒ

올해 교육 사업의 결실을 나누는 자리도 마련된다. 재단은 다음 달 19일 완주향토예술문화회관에서 '2026년 성과공유회 및 영어·중국어학교 수료식'을 열고, 한 해 동안 과정을 마친 영어학교 49명과 중국어학교 51명 등 수료생 100명에게 수료증을 전달하며 학생·학부모·교육 관계자가 함께 성장 과정을 공유할 예정이다.

유희태 완주군수는 "지역의 미래를 이끌어갈 인재를 키우는 일은 지역의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 투자"라며 "교육혁신선도지역 2유형 선정을 계기로 교육격차를 완화하고, 대학 및 산업과 연계한 다양한 교육 기회를 확대해 학생들이 지역에서도 양질의 교육을 받고 꿈과 역량을 키워갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.