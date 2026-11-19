▲ 대전시가 꼽은 '대전 시민이 사랑하는 음식 8가지'에 든 짬뽕. 면 요리는 외국인에게도 익숙하지만 붉은 국물의 매운맛은 처음 먹는 사람에게 부담이 될 수 있다. 맵기를 단계로 알려 주는 메뉴판이 필요하다. ⓒ프레시안(문상윤)

농림축산식품부와 한식진흥원이 22개국 주요 도시 소비자 1만 1000명에게 물은 '2025 해외 한식 소비자 조사'에서 가장 좋아하는 한식 1위는 한국식 치킨(14%)이었다. 김치(9.5%), 비빔밥(8.2%), 불고기(5.6%), 라면(5.1%), 삼겹살구이(4.5%)가 뒤를 이었다.

한편 지자체들은 저마다 대표 음식을 고르고 있다. 대전시가 올해 4월 '대전의 맛 3선'에 이어 지정한 '대전 시민이 사랑하는 음식 8가지'에는 국밥과 짬뽕, 삼계탕, 돌솥밥, 설렁탕, 숯골냉면, 대청호 민물매운탕, 구즉 도토리묵이 들었다. 시민이 오래 먹어 온 음식을 고른 것은 당연한 일이다. 다만 이 목록과 외국인이 좋아한다고 답한 목록을 나란히 놓으면 겹치는 것이 많지 않다. 지역이 내놓고 싶은 음식과 외국인이 먹고 싶은 음식 사이에는 거리가 있다.

외국인이 좋아한다고 답한 음식을 식품의 눈으로 보면 공통점이 보인다. 튀기거나 굽는 어느 나라에서나 익숙한 조리법으로 만든다. 고기가 중심이고 달고 짜고 감칠맛 나는 양념에 매운맛은 적당한 수준이다. 강한 발효 냄새나 낯선 식감은 거의 없다.

한국식 치킨이 대표적이다. 같은 조사에서 응답자의 72.4%는 한국식 치킨이 다른 나라의 치킨과 맛이 '명확히 다르다'고 답했고 달콤하면서 매운 양념 맛을 가장 좋아했다. 튀긴 닭은 세계 어디서나 먹는 음식이지만 그 위에 고추장과 간장, 마늘로 만든 한국의 양념이 올라간다. 외국인이 가장 좋아한 한식은 완전히 낯선 음식이 아니라 익숙한 음식에 한국의 맛을 입힌 음식이었던 셈이다. 김치가 2위에 오른 것도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 발효 음식이지만 한류 콘텐츠를 통해 자주 보고 먹어 본 사람이 많아지면서 더는 낯설지 않은 음식이 됐다. 이 조사에서 한류 콘텐츠를 접한 뒤 한식에 관심을 갖거나 먹어 봤다는 응답은 65.1%였다.

반대로 지역의 향토 음식에는 처음 먹는 사람이 넘기 어려운 요소가 하나 이상 들어 있는 경우가 많다. 매운맛은 엄밀히 말해 맛이 아니다. 고추의 캡사이신은 혀의 맛 감각이 아니라 열과 통증을 느끼는 신경을 자극한다. 매운 음식을 자주 먹는 사람은 이 자극에 둔해지기 때문에 한국인이 '조금 맵다'고 느끼는 음식이 처음 먹는 외국인에게는 통증에 가깝다. 메뉴판의 '보통 맛'은 누구에게 보통인지가 빠져 있다.

냄새는 맛보다 먼저 거부감을 부른다. 발효 음식의 냄새는 미생물이 재료를 분해하면서 생긴다. 홍어의 톡 쏘는 냄새는 홍어 몸속의 요소가 분해되며 나오는 암모니아이고 청국장의 냄새는 바실루스균이 콩 단백질을 분해하면서 생긴다. 한국인에게는 깊은 맛의 표시이지만 처음 맡는 사람은 숟가락을 들기 전에 먹을지 말지를 정한다.

식감도 크다. 한국 음식은 묵의 탱글하고 미끈한 식감, 곱창과 순대의 쫄깃함을 높이 친다. 그러나 이런 식감에 익숙하지 않은 사람에게는 맛보다 식감이 먼저 낯설다. 도토리묵은 맛 자체는 순하지만 처음 먹는 사람에게는 그 식감이 가장 큰 장벽이 될 수 있다. 지역이 자랑하는 향토 음식 상당수가 이 세 가지 가운데 하나 이상을 갖고 있다.

그렇다고 외국인의 입맛이 치킨과 삼겹살에 머물러 있는 것은 아니다. 한국관광공사가 외국 발행 카드의 결제 자료를 분석한 결과, 지난해 7월 외국인의 감자탕 결제는 1년 전보다 44%, 면 요리와 만두는 55.2%, 전통 간식은 76.9% 늘었다. 뼈를 발라 먹는 감자탕처럼 한국인의 일상 음식을 찾는 외국인이 빠르게 늘고 있다.

더 낯선 음식을 찾는 수요도 있다. 관광공사가 올해 13개국 인플루언서 33명을 초청해 강원과 전라, 경상 지역의 음식을 체험하게 한 'K-로컬 푸드 헌터스 33' 사업에서 가장 많이 본 콘텐츠는 한 베트남 인플루언서의 한우 뭉티기 영상(44만 7000회)이었다. 날고기를 두툼하게 썰어 내는 한국인에게도 호불호가 갈리는 음식이다. 프랑스 인플루언서의 번데기·선지 먹기 콘텐츠도 반응을 얻었다.

결국 문제는 외국인의 입맛이 좁다는 데 있지 않다. 익숙한 음식에서 낯선 음식으로 넘어가는 순서와 방법이 지역 음식에는 설계돼 있지 않다는 데 있다.

먼저 순서를 생각할 필요가 있다. 굽고 튀기고 부친 음식처럼 조리법이 익숙한 지역 음식을 앞에 두고 국과 탕, 발효 음식과 묵처럼 낯선 요소가 많은 음식은 그다음에 소개하는 것이다. 처음부터 가장 낯선 음식을 내밀면 한 번의 실패로 그 지역 음식 전체를 피하게 될 수 있다.

양도 중요하다. 낯선 음식을 한 그릇 통째로 시켰다가 먹지 못하면 손님은 돈과 한 끼를 함께 잃는다. 작은 그릇에 여러 음식을 조금씩 담은 맛보기 차림이 있으면 손님은 부담 없이 새 음식을 시도할 수 있다.

미리 알려 주는 일도 필요하다. 식품의 관능 평가에서는 맛보기 전에 무엇을 기대했느냐가 맛의 평가에 큰 영향을 준다. 메뉴판에 맵기를 단계로 적고 '향이 강하다', '탱글하고 부드러운 식감'처럼 냄새와 식감을 미리 설명해 두면 기대와 다른 경험에서 오는 거부감을 줄일 수 있다.

지역의 맛을 익숙한 형태에 담는 방법도 있다. 한국식 치킨이 튀긴 닭에 한국의 양념을 입혀 세계에 퍼졌듯, 지역의 장과 지역 농산물을 익숙한 조리법에 담은 음식은 지역 음식으로 들어가는 입구가 될 수 있다. 이는 향토 음식을 바꾸자는 것이 아니다. 향토 음식까지 가는 길을 하나 더 내자는 것이다.

마지막으로 대표 음식을 고르는 방식도 돌아볼 만하다. 대전시는 시민 4314명이 참여한 조사와 전문가 자문을 거쳐 대표 음식을 정했다. 시민이 사랑하는 음식을 고르는 데는 맞는 방법이다. 그러나 그 음식을 관광 상품으로 내세우려면 외국인 소비자가 직접 맛보고 평가하는 과정도 거쳐야 한다. 식품 기업이 수출 제품을 내기 전에 현지 소비자의 관능 평가를 거치는 것과 같은 이치다.

치킨은 한국 음식으로 들어오는 입구가 됐다. 지역 음식에도 그런 입구가 필요하다. 입구가 잘 만들어지면 묵과 국밥, 매운탕도 언젠가 외국인이 일부러 찾아오는 목적지가 될 수 있다.