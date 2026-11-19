구상과 비구상의 경계에서 존재의 흔적과 관계의 온기를 탐구해 온 서양화가 김신교 작가의 열두 번째 개인전이 다음 달 8일부터 13일까지 전북 전주시 교동미술관 2관에서 열린다.

'서정과 온기로 빚어낸 생명의 조형 언어'를 부제로 내건 이번 전시에서 작가는 캔버스 위에 두터운 질감(마티에르)을 켜켜이 쌓아 올린 근작들을 선보인다.

붓질과 지움, 덧입힘을 반복하며 축적한 거친 화면에는 견뎌 온 시간의 무게가, 흙빛과 연둣빛, 은은한 금빛 색채에는 소멸과 생성을 거듭하는 자연의 생명력이 스며 있다.

▲김신교 열두 번째 개인전 출품작 '공존_빛과 시간' ⓒ

김 작가의 이번 작업은 이웃의 담장 너머로 가지를 뻗어 그늘과 열매를 나누던 대추나무에 대한 기억에서 출발했다.

경계를 단절이 아닌 만남의 시작으로 바라보며 화면을 채운 격자 형태의 색면과 서로를 향해 뻗어 가는 곡선을 통해 기쁨과 상실, 만남과 이별이 교차하는 인간의 삶과 관계의 본질을 풀어냈다.

전시에는 표제작인 '기억의 결'(90.9×72.7cm)을 비롯해 '공존 - 빛과 시간'(145.5×112.1cm), '시간의 궤적'(162.2×112.1cm), '유기적 아리아'(162.2×112.1cm), '빛과 결의 하모니'(90.9×65.1cm) 등 유화와 파스텔, 혼합재료를 아우른 신작들이 관람객을 맞는다.

▲다음달 전주 교동미술관에서 12번째 개인전을 갖는 김신교 서양화가의 작업모습. ⓒ

원광대학교 미술대학 서양화학과와 동대학원을 졸업한 김 작가는 1992년 첫 개인전을 시작으로 서울과 전주, 순창 등지에서 11차례 개인전을 치렀으며 전라미술상과 대한민국미술대전 특선 등을 수상했다.

2024년 순창 섬진강미술관과 전주 교동미술관 본관 전시에 이어 2년 만에 다시 전주 관람객과 만나는 자리다.

김신교 작가는 작가노트를 통해 "내게 화면은 시간이 머물고 생명이 숨 쉬는 하나의 세계"라며 "형상은 추상으로 스며들고 추상은 다시 생명 있는 모습으로 피어나며, 모든 생명은 변화와 관계 속에서 끊임없이 새롭게 태어난다는 믿음을 화폭에 담았다"고 전했다.