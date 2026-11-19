▲김천재가노인통합지원센터가 경북도에서 실시한 ‘2026년 노인맞춤돌봄서비스 우수 수행기관 선정’에서 우수기관으로 뽑혀 인증서와 인증 현판을 받고 있다ⓒ김천시

어르신들의 일상을 살피는 따뜻한 손길과 주민들의 생활 불편을 해결하기 위해 직접 찾아가는 행정이 경북 김천 곳곳에서 이어지고 있다.

지역 어르신들에게 필요한 돌봄서비스를 제공해 온 복지기관이 우수기관으로 선정되는 성과를 거둔 데 이어, 김천시는 주민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 현장민원실 운영을 마무리하며 지역사회와 함께하는 돌봄과 행정의 의미를 더했다.

김천재가노인통합지원센터(센터장 정현재)가 경북도에서 실시한 ‘2026년 노인맞춤돌봄서비스 우수 수행기관 선정’에서 우수기관으로 뽑혀 인증서와 인증 현판을 받았다.

이번 평가는 경북지역 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 57개소를 대상으로 운영관리와 사업관리, 서비스 제공 품질, 우수 프로그램 등을 종합적으로 살펴 우수 운영 모델 발굴을 위해, 전체 기관 가운데 5개 기관만 우수기관으로 선정된 만큼 이번 성과는 현장 중심의 돌봄서비스 운영 역량을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

김천재가노인통합지원센터는 지역 어르신들의 안전하고 안정적인 노후생활을 위해 안전확인과 정서지원, 일상생활지원, 생활교육, 사회참여 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공해 왔다.

특히 63명의 생활지원사와 5명의 전담사회복지사가 어르신 한 분 한 분의 생활환경과 돌봄 욕구를 살피며 필요한 서비스를 연계해 온 점이 주목받았으며, 지역사회 유관기관과 민간자원까지 연결해 개별적인 돌봄을 넘어 지역사회가 함께하는 통합 돌봄체계를 만들어 왔다.

기관의 성과와 함께 현장에서 묵묵히 일해 온 종사자들의 공로도 인정받았다.

지난 17일 열린 ‘2026년 경상북도 어르신돌봄서비스 워크숍’에서 우수기관 인증서와 인증 현판을 받은 데 이어, 노인맞춤돌봄서비스 박소라 주임이 중앙노인돌봄지원기관장 표창을, 응급안전안심서비스 하윤철 주임이 경상북도지사 표창을 각각 수상했다.

기관 우수기관 선정과 개인 표창 2건을 합쳐 모두 3관 수상의 성과를 거둔 것이다. 이는 체계적인 사업 운영뿐 아니라 어르신들의 건강하고 안정적인 일상을 위해 현장을 지켜온 종사자들의 전문성과 헌신이 함께 인정받았다는 점에서 의미를 더한다.

정현재 센터장은 “이번 우수기관 선정과 종사자들의 표창 수상은 어르신들의 건강하고 행복한 일상을 위해 현장에서 묵묵히 노력해 온 모든 종사자들의 헌신과 지역사회의 협력이 만들어 낸 값진 결실”이며, “앞으로도 어르신 한 분 한 분의 삶을 존중하며 더욱 촘촘하고 따뜻한 돌봄서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

▲김천시는 지난 18일 어모면에서 ‘2026년 시민공감 찾아가는 현장민원실’의 올해 마지막 일정을 진행하고 있다ⓒ김천시

김천의 돌봄 현장에서 성과가 이어지는 동안 행정도 주민들의 일상 가까이로 다가갔다.

김천시는 지난 18일 어모면에서 ‘2026년 시민공감 찾아가는 현장민원실’의 올해 마지막 일정을 진행했다.

찾아가는 현장민원실은 주민들이 생활 속에서 겪는 불편을 행정기관이 직접 찾아가 해결하고, 다양한 생활밀착형 서비스를 한자리에서 제공하기 위해 마련된 현장 중심 행정서비스다.

올해도 분야별 담당 공무원과 유관기관, 자원봉사자들이 힘을 모아 지역 곳곳을 찾아다니며 생활민원 상담부터 보건·의료서비스, 전기 안전 점검, 농기계 점검과 수리까지 주민들에게 필요한 서비스를 제공했다.

특히 어모면 현장민원실에서는 여러 분야의 서비스를 한자리에서 이용할 수 있도록 해 주민들의 시간과 이동 부담을 덜고 생활 불편 해소를 도왔다. 행정기관뿐 아니라 유관기관과 자원봉사자들이 함께 참여하면서 민관 협력의 의미도 되새겼다.

주민들이 직접 행정기관을 찾아가 도움을 요청하는 방식에서 벗어나 행정이 먼저 생활 현장으로 찾아간다는 점에서 현장민원실은 지역 주민들의 목소리를 듣고 필요한 서비스를 연결하는 소통 창구 역할을 했다.

김천시 관계자는 “올 한 해 찾아가는 현장민원실에 함께해 주신 주민 여러분과 유관기관, 자원봉사자들께 감사드린다”며 “앞으로도 시민의 일상에 실질적인 도움이 되는 현장 중심의 행정을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

한편 김천재가노인통합지원센터는 김천지역 재가노인 2천500여 명의 복지 증진을 위해 재가노인지원서비스와 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스, 통합돌봄서비스 등을 수행하고 있다.

어르신 한 분 한 분의 삶을 살피는 복지 현장과 주민들의 불편을 해결하기 위해 발로 뛰는 행정. 김천 곳곳에서 펼쳐지는 이러한 노력은 지역사회가 함께 만드는 촘촘한 돌봄망과 주민 중심 행정의 중요성을 보여주고 있다.