▲ 18일 세종시 해밀동 복합커뮤니티센터에서 열린 『노무현평전』 출간 기념 북토크에서 허태정 대전시장(오른쪽)이 발언하고 있다. 왼쪽부터 이춘희 노무현재단 대전·세종·충남지역위원회 상임대표, 윤태영 작가, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장. ⓒ프레시안(문상윤)

허태정 대전시장이 노무현 전 대통령의 국가균형발전 정책을 돌아보며 당시의 결단과 실천력을 높이 평가했다.

허 시장은 지난 18일 세종시 해밀동 복합커뮤니티센터에서 열린 『노무현평전』 출간 기념 북토크에 참석해 “국가의 미래를 위해 결단하고 실행에 옮긴 역사적 책임감은 지금도 배워야 할 모습으로 남아 있다”고 말했다.

더불어민주당 세종시당과 노무현재단 대전·세종·충남 지역위원회가 공동 주최한 이날 행사에는 평전 저자인 윤태영 전 청와대 대변인과 조상호 세종시장, 이춘희 노무현재단 지역위원회 상임대표 등이 대담자로 참여했다.

‘노무현의 철학과 충청의 미래’를 주제로 진행된 대담에서 허 시장은 세종시 탄생의 배경이 된 행정수도 이전 추진의 의미를 강조했다.

허 시장은 “지금은 세종이라는 도시를 자연스럽게 받아들이지만 20여 년 전 국가수도를 옮기겠다는 결정이 얼마나 정치적으로 위험하고 어려운 일이었는지 생각해야 한다”고 말했다.

이어 “최근 지역 간 통합 논의만으로도 갈등이 적지 않은데, 당시 노 전 대통령은 대한민국의 공간 구조를 재설계하겠다는 결심을 실제 정책으로 옮겼다”고 평가했다.

수도권 공공기관의 지방 이전 정책도 주요 성과로 언급했다.

허 시장은 “공공기관 하나를 옮기는 일도 쉽지 않은 상황에서 당시 200여개 기관의 지방 재배치를 추진했다”며 “그 꿈과 실천의 책임감을 기억해야 한다”고 밝혔다.

노무현 정부는 수도권 과밀 해소와 국가균형발전을 위해 신행정수도 건설을 추진했으며, 2004년 헌법재판소의 위헌 결정 이후 행정중심복합도시 건설로 방향을 전환해 세종시 조성의 기반을 마련했다.

허 시장은 “세종은 그런 면에서 노무현 대통령을 잘 모셔야 한다”고 덧붙였다.

이날 행사에서는 윤태영 작가가 ‘10년의 기록, 노무현 평전을 쓰며’를 주제로 강연했으며, 저자 사인회와 대담, 참석자 질의응답 등이 이어졌다.