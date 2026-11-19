▲대구중구가 최근 봉리단길 맛거리 일원에서 지역 골목상권 활성화를 위한 ‘2026 대구 곳곳, 골목축제’를 개최하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구 대봉동 봉리단길에 공연과 체험을 즐기려는 시민들의 발길이 이어지며 골목상권에 활기를 더했다.

중구는 최근 봉리단길 맛거리 일원에서 지역 골목상권 활성화를 위한 ‘2026 대구 곳곳, 골목축제’를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 축제는 대구시가 추진한 ‘2026년 소비진작 특별 대책주간’ 사업의 하나로, 침체된 골목상권에 활력을 불어넣고 소상공인의 매출 증대와 지역 내 소비 촉진을 위해 마련됐으며, 행사장에는 마술쇼와 버블쇼 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 공연이 펼쳐졌고, 플리마켓과 각종 체험 프로그램 운영과 함께, 거리 곳곳에서는 공연과 참여형 이벤트가 이어져 축제 분위기를 더했다.

무엇보다 이번 행사는 단순히 공연을 관람하는 데 그치지 않고 방문객들이 봉리단길 곳곳을 둘러보며 지역 상점을 이용하도록 프로그램을 구성한 것이 특징이다. 축제의 즐거움이 골목 방문으로 이어지고, 다시 지역 상점의 소비로 연결되도록 해 상권 홍보와 소비 촉진이라는 두 가지 효과를 겨냥했다.

봉리단길 맛거리는 대구시가 선정한 23개 골목상권 가운데 한 곳이다. 중구에서는 김광석길과 봉리단길 맛거리 등 2개 상권이 사업 대상지로 선정돼 지역 특색을 살린 상권 활성화 사업을 추진하고 있다.

류규하 중구청장은 “이번 축제가 봉리단길 맛거리의 매력을 알리고 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 지역 상권의 특색을 살린 다양한 활성화 사업을 통해 골목상권의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.