노인 인구가 많은 지역의 특성상 주민에게 지급한 민생안정지원금이 사용 기한 만료로 반납되는 사례를 막기 위해 현장 밀착형 홍보에 총력을 기울이고 있다.

부안군 부안읍은 부안형 기본사회 준비와 지역경제 활성화를 위해 지급한 2026년 민생안정지원금의 사용 기한이 오는 30일 종료됨에 따라 읍민들이 잔액을 기한 내 모두 사용할 수 있도록 안내를 강화한다고 19일 밝혔다.

이번 지원금은 지난달 30일까지 군민 1인당 30만원씩 무기명 선불카드로 지급됐으며 부안읍 주민 지급률은 98%에 달한다. 카드는 부안군 내 신용카드 가맹점에서 사용할 수 있으나 유흥업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

▲부안군 민생안정지원금 선불카드ⓒ

특히 사용 기한인 오는 30일까지 쓰지 않은 잔액은 자동으로 소멸해 군비로 환수되기 때문에 카드를 보유한 주민들의 각별한 주의가 요구된다.

부안읍행정복지센터는 고령층 등 주민들이 사용 시기를 놓쳐 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 △마을방송 △이장회의 △새마을부녀회의 등 지역 내 다양한 소통 창구를 활용해 기한 내 사용을 집중적으로 독려할 방침이다.

김병태 부안읍장은 "민생안정지원금이 주민 기본생활에 실질적인 도움이 될 수 있도록 사용 기한 내 모두 사용하시길 바란다"며 "지원금이 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 주민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.