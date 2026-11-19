전북 부안군이 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 지역 수험생들의 선전을 기원하는 응원 캠페인을 펼쳤다.

부안군은 이날 시험장인 부안고등학교와 부안여자고등학교 정문 앞에서 △부안경찰서 △부안교육지원청 △법무부 청소년범죄예방위원 부안지구 △1388청소년지원단 등과 함께 등굣길 수험생들을 격려했다.

올해 부안 지역 수능 응시생은 모두 339명으로 부안고등학교에서 156명, 부안여자고등학교에서 183명이 시험을 치렀다.

▲전북 부안군이 2027학년도 대학수학능력시험이 실시되는 19일 오전 부안여자고등학교 앞에서 수험생 응원 캠페인을 마친 뒤 수험생들의 선전을 기원하고 있다. ⓒ

갑작스러운 한파 속에서도 시험 준비에 힘써온 수험생들을 위해 유관기관과 사회단체, 학부모들이 뜻을 모아 따뜻한 격려와 정성껏 마련한 간식 등 응원 물품을 건넸다.

추운 날씨에도 긴장하지 않고 그동안 갈고닦은 실력을 온전히 발휘하길 바라는 지역사회의 응원이 모든 부안지역 수험생들에게 이어졌다.

권익현 부안군수는 "부안군은 군민, 향우, 부안을 사랑하는 분들의 후원금으로 운영되는 근농인재육성재단을 통해 지자체 최초 반값 등록금을 실시하고 있다"며 "부안군 수험생들과 청소년들이 경제적 부담을 덜고 학업에 열중할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

권 군수는 이어 "그동안 수험생들이 흘린 땀방울과 노고에 큰 박수를 보내며 앞으로도 유관기관 및 단체들과 긴밀히 협력해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 강조했다.