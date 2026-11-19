한양대학교 ERICA 캠퍼스 기계공학과 소속 학생팀 ‘JABJA’가 제16회 전국학생설계경진대회 대학부에서 최고의 영예인 과학기술정보통신부장관상을 차지했다고 19일 밝혔다.

▲전국학생설계경진대회 대학부 대상 수상팀 JABJA(좌측부터 이찬샘, 오민영, 정지우, 박성빈, 지도교수 김태균) ⓒ한양대학교 ERICA 캠퍼스

지난 달 24일 열린 이번 대회는 ‘대기오염 및 환경문제 해결을 위한 스마트 기계장치 설계’라는 대주제로 전국에서 총 283개 팀이 참가해 치열한 경쟁을 벌였다.

JABJA 팀은 첨단 AI 비전 시스템을 접목해 폐기된 PCB(인쇄회로기판) 내 전자부품을 자동으로 선별 분리하는 친환경 전처리 장치를 선보였다. 이 장치는 파쇄 이전 단계에서 기판 표면 상태를 실시간으로 진단하여, 남아 있는 전자소자만 골라 분리한다. 이로써 소자 손상을 최소화해 재사용 가능성을 높였고, 미세 플라스틱과 화학물질 유출을 줄일 수 있다고 평가받았다.

이번 설계안은 기술 전문가, 변리사 등으로 구성된 심사위원들에게 높은 점수를 받았다.

팀은 ERICA 기계공학과 김태균 교수의 지도 아래 박성빈, 이찬샘, 정지우 학생과 일반대학원 기계설계공학과 오민영 석사과정 학생으로 구성되었다. 김 교수는 연구 방향 설정과 함께 실습 공간 및 장비 지원을 아끼지 않았으며, 전공 학회 RED 역시 프로젝트 지원에 힘을 보탰다.

한양대 ERICA가 제공하는 ‘ERICA 응원한대 장학금’도 학생들의 공모전 참가 부담을 덜어 주었다.

박성빈 팀장은 “지도교수님의 든든한 후원과 활발한 학회 활동, 대학의 지원 덕분에 좋은 결과를 거둘 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.

이번 수상은 학생들의 창의적 설계 능력과 대학의 전폭적 지원이 어우러진 성공 사례로, 친환경 기술 혁신을 이끄는 미래 인재 양성의 청사진을 보여 주었다.

제16회 전국학생설계경진대회는 환경 문제 해결에 혁신적인 아이디어와 기계공학적 설계 역량을 겨루는 국내 최고 권위 대회로 성장했다. 한양대 ERICA 기계공학과 학생들의 이번 쾌거는 국내 환경기술 발전과 차세대 엔지니어 육성에 크게 기여할 것으로 기대된다.