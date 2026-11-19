갑작스러운 가슴 통증과 압박감, 한쪽 팔다리 마비, 언어장애, 극심한 두통, 어지럼증 등이 나타난다면 겨울철 심뇌혈관질환의 경고 신호일 수 있어 즉각적인 대처가 필요하다.

전북 부안군보건소는 최근 기온이 급격히 떨어지면서 혈관 수축으로 심근경색과 뇌졸중 위험이 높아짐에 따라 군민들에게 조기 증상을 숙지하고 의심 증상 발생 시 즉시 119에 신고할 것을 당부했다.

2025년 사망원인통계에 따르면 심근경색과 뇌졸중은 심장혈관과 뇌혈관이 막히거나 터져 발생하는 중증 질환으로 국내 사망원인 2위인 심장질환과 4위인 뇌혈관질환에 해당한다.

두 질환 모두 치료 골든타임을 놓치면 사망에 이를 수 있고 생존하더라도 심각한 후유장애가 남을 수 있어 초기 대응이 무엇보다 중요하다.

이들 질환은 예고 없이 증상이 나타나는 것이 특징이다. 갑작스러운 가슴 통증 및 압박감과 함께 한쪽 팔다리 마비, 언어장애, 극심한 두통, 어지럼증 같은 증상이 보이면 지체하지 말고 대응해야 한다.

의심 증상이 생겼을 때는 자가용 이용을 자제하고 곧바로 119에 연락해 응급의료기관으로 이송돼야 회복 가능성을 높이고 장애와 사망 위험을 낮출 수 있다.

▲전북 부안군보건소가 기온 급감으로 심뇌혈관질환이 발생할 가능성이 높아짐에 따라 조기 증상을 숙지하고 신속한 대처를 당부하고 나섰다. ⓒ

2025년 지역사회건강조사 결과 부안군의 뇌졸중 조기 증상 인지율은 63.2%, 심근경색 인지율은 52%로 전북 평균인 뇌졸중 63.7%, 심근경색 52%와 비슷한 수준이다.

그러나 여전히 군민 절반가량은 조기 증상을 잘 모르는 상태이며 특히 고령층일수록 발병 위험이 큰 만큼 지속적인 인지율 향상이 필요하다.

노중열 부안군보건소장은 "날씨가 추워지면 혈관이 수축해 심뇌혈관질환 위험이 커진다"며 "뇌졸중과 심근경색은 '시간이 곧 생명'인 질환이므로 의심 증상 시 망설이지 말고 즉시 119에 신고해야 한다"고 전했다.

노 소장은 이어 "평소 금연과 절주, 규칙적인 운동 등 건강한 생활습관을 실천하고 고혈압과 당뇨병 등 만성질환을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다"고 강조했다.