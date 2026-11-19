▲수성구청소년상담복지센터가 지난 18일 남산고등학교에서 대학생 또래상담 연합회와 함께 수능 응원 및 학교폭력 예방을 위한 ‘마음 온(ON) 캠페인’을 펼치고 있다ⓒ대구수성구

청소년에게는 따뜻한 응원의 말을 건네고, 장애인에게는 흙을 만지며 자립과 소통의 기회를 제공하는 등 대구 수성구에서 세대와 이웃을 잇는 나눔 활동이 이어졌다.

수성구청소년상담복지센터는 지난 18일 남산고등학교에서 대학생 또래상담 연합회와 함께 수능 응원 및 학교폭력 예방을 위한 ‘마음 온(ON) 캠페인’을 펼쳤다.

이번 캠페인은 수능을 앞둔 수험생들을 격려하는 동시에 또래 간 존중과 배려의 문화를 확산해 학교폭력 없는 학교 환경을 위해 마련됐으며, 이날 대학생 또래상담자들은 수험생 3학년 300여 명에게 응원 피켓과 구호로 힘을 북돋웠다.

특히 간식과 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 핫팩 등을 담은 응원물품도 전달하며 긴장된 수험생들의 마음을 다독였으며, 이어진 ‘마음 온기 나누기’ 활동에서는 친구의 마음을 이해하고 서로 배려하는 태도의 중요성을 알리는 한편, 학교폭력 예방과 청소년 상담지원 제도도 홍보했다.

눈길을 끈 것은 캠페인 전 과정을 대학생 또래상담자들이 직접 기획했다는 점이다.

이들은 지난 10월 아웃리치 역량강화 교육에서 위기청소년 발굴과 위기상황 대처 방법을 익힌 뒤 기획회의를 거쳐 캠페인 활동과 응원물품을 준비하고, 평가회를 열어 소감을 나누고 향후 또래상담 활동 방향도 논의했다.

▲대구수성구가 수성장애인주간보호센터 이용자들과 함께한 장애인 치유농업 프로그램을 마무리하고, 참여자들이 직접 재배한 고구마를 만촌2동 경로당 어르신들에게 전달하고 있다ⓒ대구수성구

같은 날 수성구에서는 장애인과 지역 어르신이 수확의 기쁨을 나누는 따뜻한 장면도 펼쳐졌다.

수성구는 수성장애인주간보호센터 이용자들과 함께한 장애인 치유농업 프로그램을 마무리하고, 참여자들이 직접 재배한 고구마를 만촌2동 경로당 어르신들에게 전달했다.

‘상생의 씨앗, 치유농업으로 함께하는 장애인 자립동행’ 사업의 하나로 추진된 이번 프로그램은 농작물을 심고 가꾸는 과정을 통해 장애인의 정서적 안정과 사회적 관계 형성을 돕기 위해 마련됐으며, 구는 (사)한국장애인농축산기술협회 대구시협회와 함께 오리엔테이션을 시작으로 치유텃밭 가꾸기, 어울림 프로그램, 수확 체험 등 모두 5차례 프로그램을 운영했다.

참여자들은 지난 12일 직접 가꾼 무와 고구마를 수확했으며, 18일에는 고구마를 구워 경로당 어르신들에게 전달해, 이는 농작물을 기르는 데서 그치지 않고 수확물을 이웃과 나누며 지역사회 구성원으로서 소속감과 보람을 느끼는 시간이었다.

두 사업은 방식은 다르지만 서로의 마음을 살피고 관계를 잇는다는 공통점이 있다. 청소년에게는 또래의 응원이, 장애인에게는 함께 땀 흘리고 이웃과 나누는 경험이 건강한 공동체를 만드는 밑거름이 되고 있다.

김대권 수성구청장은 청소년 캠페인과 관련해 “그동안 노력해 온 수험생들이 서로의 마음을 나누며 힘을 얻는 시간이 됐기를 바란다”며, “앞으로도 청소년들이 서로 존중하고 지지하는 문화 속에서 건강하게 성장하도록 돕겠다”고 말했다.

수성구는 앞으로도 장애인이 지역사회의 한 구성원으로 자립하고 이웃과 어울릴 수 있도록 맞춤형 지원 사업을 꾸준히 발굴해 나갈 계획이다.