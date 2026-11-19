경기 안산시와 로봇산업 선도기업 HD현대로보틱스가 기술 혁신의 새로운 장을 열기 위해 힘을 합쳤다. 국내 제조업의 스마트 전환을 가속화하고 지역 경제 활성화를 견인할 협력체계가 구축되면서, 안산이 미래형 산업 허브로 떠오를 기대감이 커지고 있다.

▲ 안산시와 로봇산업 선도기업 HD현대로보틱스 업무협약식 모습 ⓒ 안산시

지난 18일 이뤄진 이번 협약은 안산시의 튼튼한 제조업 기반과 HD현대로보틱스의 첨단 로봇 기술을 접목해 관내 제조기업들이 로봇 자동화와 스마트 제조 기술을 손쉽게 도입할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다. 체결식은 단원구 성곡동에 위치한 ㈜한국알앤드디(R&D)에서 진행됐다.

양측은 △제조기업 생산성 향상과 제조혁신 협력 △AI·로봇·자동화·스마트 제조 기술과 산업 동향에 관한 정보 교류 △기술 상담 및 자문 지원 △로봇 도입 수요 발굴 및 기업 지원 사업 연계 △유관기관 네트워크 구축 등에 협력하기로 했다.

안산시는 이번 협약에 따라 기업 지원과 행사 홍보 등 행정적 뒷받침을 담당하며, HD현대로보틱스는 기술 정보와 우수 사례를 공유하고 현장 기술 상담 및 의견 수렴에 나설 계획이다.

특히 이날 행사에서는 안산스마트허브 소재 ㈜한국알앤드디(R&D)에 도입된 1톤급 산업용 로봇 ‘에이치디티(HDT)1000-33’이 공개됐다.

해당 로봇은 최대 1톤까지 중량물을 들어 올려 대형 부품 취급 제조 현장의 자동화를 구현한다. 이는 국내에서 HDT1000-33 로봇이 개발·시연 단계를 넘어 실제 생산공정에 적용되는 첫 상용화 사례로 주목받고 있다.

이민근 시장은 “이번 협약을 통해 지역 제조기업들이 로봇과 스마트 제조 기술 도입에 보다 적극적으로 나설 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 로봇 전문기업 및 관련 기관과 협력을 확대해 안산시가 국내 로봇산업의 중심 도시로 자리매김하도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.