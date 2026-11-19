▲아산페이가 생활비 부담을 줄이고, 지역 골목상권 활성화에 기여한 것으로 나타났다 ⓒAI 생성 이미지

충남 아산시 지역화폐 ‘아산페이’가 시민 생활비 부담을 줄이고 골목상권 매출을 늘리는 데 효과를 거둔 것으로 나타났다.

아산시는 19일 충남연구원에 의뢰한 ‘아산페이 성과 및 경제적 효과 분석’ 결과를 발표했다.

연구진은 2023년 1월부터 올해 9월까지 아산페이 결제액 1조2492억원, 3229만건을 분석하고 시민 1050명과 가맹점 166곳을 대상으로 설문조사를 진행했다.

조사 결과 이용자의 93.9%가 아산페이가 생활비 절감에 도움이 됐다고 응답했다. 아산페이는 구매 시 10% 선할인을 적용해 월 구매 한도 50만 원을 모두 이용하면 5만 원을 절약할 수 있다.

소비는 음식점과 교육, 의료 등 생활밀착형 업종에 집중됐다. 지난해 결제액 중 음식점이 27%, 학원·교육 24.6%, 의료·보건 10.5%로 전체의 62.1%를 차지했다.

특히 30·40대 결제 비중이 65.4%에 달했으며 학원과 소아청소년과, 유아동복 등 양육 관련 업종에서도 874억원이 사용됐다.

올해 1~9월 결제액은 지난해 같은 기간보다 55.2% 증가했다. 편의점·슈퍼·마트 결제액은 147%, 주유소는 146% 늘었다.

지역 내 소비 유입 효과도 확인됐다. 연구진은 온라인 쇼핑몰이나 외부 대형 유통업체에서 이뤄졌을 소비 가운데 3585억원이 아산페이 가맹점으로 이동한 것으로 추산했다. 전체 결제액의 28.7%에 해당한다.

가맹점 운영자의 83%는 아산페이가 매출에 도움이 됐다고 답했고, 64.6%는 신규·재방문 고객이 증가했다고 응답했다.

아산페이 사용으로 새롭게 발생하거나 늘어난 소비도 2961억원으로 추정됐다.

정책 지속에 대한 요구도 높았다. 시민 응답자의 95.2%가 아산페이 운영 지속을 희망했고, 97.4%는 기본선 할인율 10% 유지를 원했다.

오세현 아산시장은 “아산페이가 시민 생활비 부담을 덜고 동네가게 매출을 늘리는 데 실질적인 역할을 한다는 점이 확인됐다”며 “안정적인 발행 기반을 마련해 지역 상권 전반으로 소비 촉진 효과를 확산하겠다”고 말했다.