경기 이천시가 미분양관리지역 지정 해제와 반도체 산업도시의 정주여건 개선을 정부에 건의했다.

19일 이천시에 따르면 성수석 시장은 전날 한성숙 국무총리 주재로 열린 경기도 지자체장 만찬 간담회에서 이 같은 내용을 담은 건의서를 전달했다. 간담회에는 수원·용인 등 경기도 내 24개 지방자치단체장이 참석해 주택공급 확대를 위한 중앙정부와 지방정부 간 협력 방안을 논의했다.

▲성수석 이천시장(왼쪽)과 한성숙 국무총리가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ이천시

성 시장은 이천시가 국가 핵심 전략산업인 반도체 산업의 주요 거점이지만, 자연보전권역 지정과 수도권 규제로 주택개발과 생활 기반시설 확충에 제약을 받고 있다고 설명했다. 이에 지역의 산업적 특성과 주택 수요를 고려해 미분양관리지역 지정 해제를 적극 검토해 달라고 요청했다.

특히 반도체 산업 성장에 따라 이천으로 출퇴근하는 근로자와 가족의 지역 정착 수요가 늘어날 수 있는 만큼 주거·교통·교육·문화 등 정주여건 개선이 필요하다고 강조했다.

또한 지역 여건에 맞는 계획적인 주택공급이 근로자의 주거 안정과 지역 정착을 돕고, 정부의 주택공급 확대 정책에도 기여할 수 있다고 밝혔다.

한성숙 국무총리는 지자체장들의 건의사항에 대해 관계부처가 검토 결과를 해당 지자체에 안내하도록 지시했다.

성 시장은 “반도체 산업의 경쟁력은 기업 투자뿐 아니라 우수 인재들이 안정적으로 정착할 수 있는 주거·생활환경에서 시작된다”며 “이천시의 산업적 특성과 지역 주택시장 여건을 고려한 정부의 정책적 지원이 필요하다”고 말했다.