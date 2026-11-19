▲대구공업대 헤어디자인과 학생들이 최근 대구중앙교회 ‘2026 대구시청소년재능기부봉사단 합동봉사’에 참여해 어르신들을 위한 헤어세팅 재능기부 활동을 펼치고 있다ⓒ대구공업대

전공 수업에서 익힌 기술이 지역 어르신을 위한 따뜻한 나눔으로 이어지고, 강의실에서 배운 창업 지식은 실제 판매 현장에서 실무 경험으로 확장됐다.

대구공업대학교 학생들이 전공 역량을 지역사회에 나누는 한편, 현장 중심의 실습을 통해 예비 전문인으로서 필요한 경험을 쌓고 있다.

대구공업대 헤어디자인과 학생들은 최근 대구중앙교회 ‘2026 대구시청소년재능기부봉사단 합동봉사’에 참여해 어르신들을 위한 헤어세팅 재능기부 활동을 펼쳤다고 19일 밝혔다.

이날 진행된 합동봉사는 다양한 재능을 가진 봉사자들이 지역 어르신들에게 나눔 실천을 위해 마련됐으며, 헤어디자인과 학생들은 장수사진 촬영을 앞둔 어르신들이 단정하고 아름다운 모습으로 소중한 순간을 남길 수 있도록 머리 손질을 도왔다.

특히 어르신들의 모발 상태와 희망하는 스타일을 세심하게 살펴 자연스럽고 단정한 헤어스타일을 연출했으며, 한 분 한 분과 대화를 나누며 편안한 분위기에서 진행돼 참가자들의 큰 호응을 이끌어냈다.

이번 활동은 학생들에게 전공 기술의 쓰임과 미용인의 사회적 가치를 직접 체감하는 기회로, 수업에서 익힌 헤어스타일링 기술을 현장에 적용하는 동시에 어르신들과 소통하며 세대 간 공감과 이해를 넓히고, 봉사정신과 직업윤리, 고객을 존중하는 서비스 자세도 배웠다.

▲대구공업대 호텔외식조리계열이 지난 18일 재학생 20명이 참여한 가운데 ‘베이커리 카페’ 모의 창업 팝업스토어를 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구공업대

학생들의 배움은 교내 실습 현장에서도 이어졌다.

호텔외식조리계열은 지난 18일 재학생 20명이 참여한 가운데 ‘베이커리 카페’ 모의 창업 팝업스토어를 운영했다.

이번 프로그램은 학생들이 외식 창업의 기획부터 제품 개발, 판매와 고객 응대까지 전 과정을 직접 경험하며 실전 창업 역량을 키우도록 마련됐다.

참여 학생들은 시장 트렌드를 분석해 메뉴를 개발하고 식재료 원가를 계산해 판매 가격 책정과 함께, 홍보와 마케팅부터 매장 운영, 고객 응대까지 학생 주도로 진행하며 강의실과 실습실에서 익힌 지식을 실제 비즈니스 환경에 접목했다.

특히 레시피 표준화와 제품의 대량 생산, 주문이 집중되는 시간대의 대응, 재고관리 등 카페 운영 과정에서 마주할 수 있는 실무 과제도 경험했다.

한 참여 학생은 “팝업스토어를 준비하면서 디저트 카페 창업 전반을 이해하게 됐고, 직접 기획하고 개발한 제품을 고객에게 판매하는 경험을 통해 창업에 대한 자신감과 동기를 얻었다”고 말했다.

프로그램을 지도한 이경숙 교수는 “학생들이 레시피를 표준화해 대량 생산하는 과정에서 현장 문제 해결 능력을 키웠다”며, “주문 집중 시간대 대처와 재고관리 등 교과서만으로는 배우기 어려운 실무를 직접 체득한 것이 가장 큰 교육적 성과”라고 설명했다.

전공 기술을 이웃을 위해 나누는 봉사활동과 창업 전 과정을 경험하는 실전 교육은 학생들의 배움이 교실 밖으로 확장되고 있음을 보여준다. 대구공업대학교는 전공 역량을 현장 경험과 연결하며 지역사회에 기여하는 인재 양성에 힘을 싣고 있다.