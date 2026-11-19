경기 군포시가 올해 각 동에서 추진한 주민자치 활동과 우수사례를 공유하고 지역 공동체 활성화 방안을 모색했다.

군포시는 지난 18일 시청 대회의실에서 12개 동 주민자치회 위원과 동장 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 주민자치 성과공유회’를 개최했다고 19일 밝혔다.

▲군포시 주민자치 성과 공유회 현장 ⓒ군포시

이번 행사는 각 동의 지역 현안 해결 사례와 사업 추진 성과를 공유하고, 현장에서 겪은 어려움과 운영 노하우를 나누기 위해 마련됐다.

우수사례 발표에서는 ‘궁내마을 아이디어 연구소’를 추진한 궁내동이 대상을 차지했다. 금정동과 송부동은 최우수상, 군포2동·산본1동·수리동·대야동은 우수상, 군포1동·산본2동·재궁동·오금동·광정동은 장려상을 받았다.

이날 주민자치 활성화에 기여한 유공자 21명에게 시장 표창을 수여했으며, 올해 활동 영상 상영과 군포2동 주민자치센터 동아리 축하공연도 진행됐다.

시는 이번 성과공유회에서 나온 현장 의견과 개선 과제를 내년도 각 동의 자치계획 수립에 반영하고, 주민들이 체감할 수 있는 자치사업이 확대되도록 지원할 계획이다.

한대희 시장은 “주민들이 직접 지역 문제를 고민하고 실천한 성과가 군포의 밝은 미래를 만들어가고 있다”며 “주민자치회가 지역사회의 든든한 구심점으로 자리 잡을 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.