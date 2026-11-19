▲계명문화대학교 연수단ⓒ계명문화대

인공지능(AI)이 화면 속 정보를 처리하는 수준을 넘어 로봇과 자율주행차를 움직이며 현실 세계에서 행동하는 시대가 다가오고 있다.

특히 산업현장의 변화에 발맞춰 대학 교육도 달라져야 하는 가운데, 계명문화대학교가 중국 상하이에서 첨단 AI 기술과 직업교육 혁신 사례를 살피고 국제 협력의 발판을 마련했다.

계명문화대학교는 2026학년도 전문대학혁신지원사업의 하나로 최근 기획실장 겸 혁신지원사업단장과 대학 보직자, 직원 등 10명이 참여한 가운데, ‘해외 AI 선진사례 벤치마킹 연수’를 실시했다.

연수단은 AI 소프트웨어 기업 센스타임(SenseTime)을 비롯해 휴머노이드 로봇 훈련장, 바이두의 자율주행 로보택시 ‘아폴로 고(Apollo Go)’ 등을 방문해 AI 기술이 산업현장에 적용되는 모습 확인과 함께, 화웨이 플래그십 스토어와 AI 기술을 활용한 매장도 둘러보며 일상과 서비스 산업으로 확산하는 AI의 활용 사례를 살폈다.

특히 연수단은 AI가 현실 세계를 인식하고 판단한 뒤 로봇이나 자율주행차 등을 통해 실제 행동으로 연결되는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’에 주목했으며, 기술의 발전뿐 아니라 이를 운용하고 활용하는 과정에서 새롭게 요구되는 직무와 전문인력의 역할도 함께 살폈다.

산업현장 방문에 이어 직업교육기관과의 교류도 진행했다. 연수단은 상해동해직업기술학원(上海东海职业技术学院)을 찾아 산업체 연계 교육과정과 디지털 기술을 접목한 직업교육 혁신 사례를 공유했다.

▲계명문화대학교가 상해동해직업기술학원과 직업교육 혁신 및 국제교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다ⓒ계명문화대

이 자리에서 계명문화대학교는 상해동해직업기술학원과 직업교육 혁신 및 국제교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결해, 양 대학은 앞으로 5년간 교직원·학생 교류와 방학 중 단기연수, AI·디지털 전환(DX) 기반 교육과정 공동 개발, 산학협력 및 공동연구 등을 추진하기로 했다.

이번 협약은 단순한 기관 간 교류를 넘어 산업 변화에 대응하는 교육과정을 함께 고민하고 인적·교육적 교류를 확대한다는 점에서 의미가 있으며, 계명문화대학교는 연수에서 확인한 산업현장 수요와 교육 사례를 토대로 피지컬 AI 시대에 필요한 현장형 전문인재 양성 전략을 구체화할 계획이다.

특히 AI 교육을 특정 학과에 한정하지 않고 전공 전반으로 확대하는 데 초점을 맞췄다. AI융합자율전공을 중심으로 산업 수요와 기술 변화를 반영한 교육과정을 강화하고, 협약 대학과의 교류를 통해 AI·디지털 전환 기반 직업교육의 경쟁력을 높인다는 구상이다.

윤우영 계명문화대 기획실장 겸 혁신지원사업단장은 “중국은 정부와 기업, 대학이 함께 AI를 산업현장에 빠르게 적용하고 직업교육기관도 이에 맞춰 교육과정을 혁신하고 있었다”며, “AI는 모든 전공의 기본 역량인 만큼, AI를 활용하고 검증할 줄 아는 현장형 인재 양성에 속도를 내겠다”고 말했다.

한편 계명문화대학교는 교육부와 한국연구재단이 시행한 ‘3주기 전문대학 혁신지원사업’ 1차년도 성과평가에서 교육혁신과 자체성과관리 부문 모두 최고등급인 S등급을 획득했으며, 2년 연속 우수한 성과를 이어가고 있다. 대학은 이를 바탕으로 AI 기반 교육혁신과 학생 중심 교육지원체계를 고도화하고 산업현장의 변화에 대응하는 미래형 전문인재 양성에 힘을 쏟을 방침이다.