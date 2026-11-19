경기 부천시가 외로움과 사회적 고립으로 어려움을 겪는 시민들을 지원하기 위한 부천형 외로움 안심정책을 본격 추진한다.

부천시는 지난 17일 시청 소통마당에서 동 지역사회보장협의체 위원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘부천 온(溫)동네 봄·봄·봄’ 온기 나눔식을 개최했다고 19일 밝혔다.

▲‘온(溫)동네 봄·봄·봄’ 온기 나눔식 현장 ⓒ부천시

이번 정책은 이웃 간 안부를 살피고 사회적 관계 회복을 지원하기 위해 마련됐다. 시는 ‘살펴봄’, ‘함께봄’, ‘다시봄’을 3대 추진전략으로 정하고, 외로움과 고립, 은둔 등 대상자의 상황에 맞춰 사회활동 참여 기회를 제공하고 필요한 경우 전문기관과 연계할 계획이다.

이날 행사에서는 정책 캐릭터 ‘다봄이’도 공개됐다. 이웃 간 관계와 소통을 상징하는 캐릭터로, 참석자들은 이를 활용해 팥을 넣은 손난로 인형 400여 개를 직접 제작했다.

완성된 인형은 동별 수요조사를 거쳐 외로움과 고립으로 어려움을 겪는 이웃에게 전달할 예정이다. 제작에 사용된 팥은 NH농협은행 부천시지부가 후원했다.

시는 이달부터 심곡본동 일대에서 ‘외로움 안심 시범마을’을 운영하고 지역 특성에 맞는 지원 방안을 모색한다. 고립 가구와 관계를 형성하고 필요한 복지서비스를 연결하는 ‘챙김매니저’ 활동도 본격적으로 추진한다.

조용익 시장은 “외로움은 누구에게나 찾아올 수 있는 문제인 만큼 지역사회가 함께 관심을 갖고 대응하는 것이 중요하다”며 “시민들이 고립되지 않도록 촘촘한 지원체계를 마련하겠다”고 말했다.