▲대구 달성군이 19일 아동학대 예방의 날을 맞아 다문화가정과 외국인 주민을 위한 다국어 아동학대 예방 안내문과 홍보물을 배포하고 있다ⓒ대구 달성군

아동에게는 안전한 성장 환경을, 군민에게는 건강한 일상을. 대구 달성군이 지역사회 곳곳에 생활밀착형 안전·건강망을 넓히며 주민 삶의 질 높이기에 나서고 있다.

언어와 문화의 차이로 아동 보호 정보에서 소외되는 다문화가정을 위한 예방 활동부터 주민들이 일상에서 자연스럽게 건강을 관리할 수 있는 지역 보건사업까지, 달성군이 생활 현장에 한 걸음 더 다가가는 행정을 펼치고 있다.

달성군은 19일 아동학대 예방의 날을 맞아 다문화가정과 외국인 주민을 위한 다국어 아동학대 예방 안내문과 홍보물을 제작·배포했다.

이번 사업은 아동학대 예방 정보가 언어 장벽 때문에 제대로 전달되지 못하는 사각지대를 줄이기 위해 마련됐으며, 이는 아동 보호의 중요성을 알고 있어도 관련 정보를 이해하거나 신고 방법을 파악하는 데 어려움을 겪는 외국인 주민들이 적지 않다는 점에 주목한 것이다.

군이 제작한 리플릿은 한국어와 영어, 중국어, 베트남어 등 4개 언어로, 아동학대의 유형과 의심 징후는 물론 일상에서 학대를 발견했을 때 즉시 신고할 수 있는 방법까지 담아 실질적인 대응을 돕도록 했으며, 특히 아동 양육과 가족 지원을 담당하는 유관기관의 연락처도 함께 수록해 도움이 필요한 가정이 관련 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 했다.

달성군은 다문화가정과 외국인 주민들의 이용이 많은 가족센터와 글로벌센터 등에 홍보물을 집중 배부할 계획으로, 단순히 안내문을 제작하는 데 그치지 않고 실제 주민들이 접하는 생활공간을 중심으로 정보를 전달해 예방 효과를 높인다는 구상이다.

아동 보호를 위한 이러한 생활밀착형 접근은 군민 건강관리 분야에서도 이어지고 있다.

▲대구달성군이 지난 18일 열린 ‘2026년 대구시 심뇌혈관질환 예방관리사업 성과공유회’에서 최우수기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달성군

달성군은 지난 18일 열린 ‘2026년 대구시 심뇌혈관질환 예방관리사업 성과공유회’에서 최우수기관으로 선정됐다.

이는 지역 특성을 반영한 예방사업과 민관 협력을 바탕으로 주민들의 건강한 생활습관 형성을 이끌어낸 점이 높은 평가를 받았다.

눈에 띄는 것은 보건소 안에서 이뤄지는 건강교육에 머물지 않고 주민들이 자주 찾는 식당과 카페, 마트까지 건강관리의 무대로 확장했다는 점으로, 달성군보건소는 지역 외식업체 및 마트와 협력해 ‘심뇌혈관질환 안심 식당 및 카페’와 ‘심뇌건강마트’를 운영하고 있다. 건강한 식생활에 대한 인식을 높이고 주민들이 평소 음식을 선택하고 소비하는 과정에서도 건강관리를 실천할 수 있도록 한 것이다.

특히 청년층을 위한 건강 서비스도 눈길을 끈다.

달성청년혁신센터와 협력해 청년 대상 건강 서비스를 제공하고, 소아·청소년 당뇨 인식 개선 사업을 추진하는 등 연령대별 건강 수요에 맞춘 사업을 펼쳤으며, 이 같은 사업은 심뇌혈관질환의 조기 발견에서 건강행태 개선, 지속적인 관리로 이어지는 지역사회 중심 예방체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

보건소가 주도하던 기존 방식에서 벗어나 지역 기관과 민간 자원을 적극적으로 연결해 주민 참여형 건강관리 기반을 마련했다는 평가다.

최재훈 달성군수는 아동학대 예방과 관련해 “아동학대 예방은 우리 사회 구성원 모두의 관심과 참여가 필요한 일”이며, “언어와 문화의 차이로 아동 보호 정보에서 소외되는 주민이 없도록 지속적인 홍보와 예방 활동을 펼쳐 모든 아동이 안전하고 건강하게 성장하는 환경을 만들겠다”고 말했다.

심뇌혈관질환 예방관리사업 수상에 대해서는 “지역사회 여러 기관과 주민들이 함께 만들어 낸 값진 성과”며, “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 군민 누구나 일상에서 건강을 지키고 만성질환을 예방할 수 있는 건강한 달성군을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

아동학대 예방과 만성질환 관리. 분야는 다르지만 주민들이 일상에서 위험을 미리 발견하고 필요한 도움을 받을 수 있도록 한다는 점에서는 맞닿아 있다. 달성군의 생활밀착형 행정이 지역사회 안전과 건강을 지키는 촘촘한 보호망으로 이어질지 주목된다.