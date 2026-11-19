경기 시흥시가 월곶동 일원 월곶역세권 도시개발사업 기공식을 열고 초광역 바이오 혁신거점 조성에 본격 착수했다.

시흥시는 지난 18일 월곶동 520-5번지 일원에서 임병택 시흥시장과 유병욱 시흥도시공사 사장, 시·도의원, 유관기관 관계자, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 기공식을 개최했다고 19일 밝혔다.

▲월곶역세권 도시개발사업 기공식 ⓒ시흥시

이번 사업은 2011년 도시개발구역 지정 이후 약 15년 만에 본격 추진되는 시흥시의 핵심 도시개발사업이다.

시흥도시공사는 총사업비 3472억 원을 투입해 월곶동 일원 23만5780㎡ 부지에 첨단 바이오·인공지능(AI) 산업과 연구 기반을 구축하고, 분양·임대주택 각 1150세대씩 총 2300세대를 공급할 계획이다. 준공 목표는 2031년이다.

특히 월곶역세권은 시흥시 바이오산업 육성 전략인 ‘바이오 트리플렉스 시흥’의 핵심 거점으로 조성된다. 서울대 시흥캠퍼스와 배곧 경제자유구역의 연구개발 기능, 정왕국가산업단지의 제조·생산 기능을 연결해 바이오산업의 연구개발부터 사업화, 제조까지 이어지는 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지와의 연계 효과도 기대된다. 2029년 월곶판교선이 개통되면 수도권 남부 주요 산업거점과의 접근성이 개선돼 관련 기업 유치와 전문인력 확보에도 도움이 될 전망이다.

임 시장은 “월곶역세권이 바이오 트리플렉스 시흥의 핵심 거점으로 자리매김해 지역경제 활성화와 주거 안정으로 이어질 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.