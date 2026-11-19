경기 오산시가 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 청년과 예비청년을 대상으로 오는 20일부터 다음달 21일까지 오산청년일자리지원센터 이루잡에서 ‘수능 끝! 이루잡 시작!’ 이벤트를 진행한다.

19일 오산시에 따르면 이번 행사는 내년부터 이루잡을 이용할 수 있는 2008년생 예비청년과 수능을 마친 청년들에게 센터를 알리고, 다양한 청년정책과 시설 이용 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

▲‘수능 끝! 이루잡 시작!’ 이벤트 안내문 ⓒ오산시

참여를 원하는 청년은 수능 수험표를 지참해 이루잡을 방문한 뒤 멤버십 신규 가입, 오산청년 사회관계망서비스(SNS) 팔로우, 시설 둘러보기를 완료하면 된다. 시는 참여자 가운데 선착순 100명에게 올리브영 모바일 e쿠폰을 증정한다.

이루잡은 청년들의 취업 준비와 취·창업 지원, 역량 강화 프로그램, 심리상담 등을 운영하는 열린 공간으로, 청년들의 성장과 자립을 지원하고 있다.

조용호 시장은 “이번 이벤트가 수능을 마친 청년들이 이루잡을 새롭게 알고 다양한 청년정책과 지원사업을 접하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 일상과 성장에 도움이 되는 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.