▲고령군이 지난 18일 정광호 군수 권한대행(부군수)이 국회를 방문해 정희용 국회의원을 만나 2027년도 국가투자사업과 지역 주요 현안 사업에 대한 국비 지원 및 정책적 협력을 요청하고 있다ⓒ고령군

2027년도 정부 예산안의 국회 심의가 진행되는 가운데 고령군이 지역 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 국비 확보에 나섰다.

군정 권한대행 체제에서도 민생경제와 지역 발전을 위한 주요 사업은 흔들림 없이 추진하겠다는 의지를 보이며 국회와의 협력 강화에 나선 것이다.

고령군은 지난 18일 정광호 군수 권한대행(부군수)이 국회를 방문해 정희용 국회의원을 만나 2027년도 국가투자사업과 지역 주요 현안 사업에 대한 국비 지원 및 정책적 협력을 요청했다.

이번 방문은 정부 예산안에 대한 국회 심의 과정에서 지역에 필요한 사업 예산을 최대한 확보하고, 지역 발전을 위한 국회 차원의 지원을 끌어내기 위해 마련됐다.

이날 정 부군수는 지역경제 활성화와 주민 정주여건 개선을 위한 주요 사업의 필요성을 설명하고, 지역 균형발전과 군민 생활환경 개선을 위한 국비 지원의 중요성을 강조했다.

특히 군비 부담이 큰 사업의 안정적인 추진을 위해서는 중앙정부의 재정 지원이 필수적인 만큼, 국회 심의 과정에서 지역 현안 사업들이 예산에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

고령군은 앞으로도 중앙부처와 국회를 대상으로 사업 필요성을 지속적으로 설명하고, 예산 확보를 위한 협력체계를 강화할 방침이다.

정광호 군수 권한대행은 “권한대행 체제에서도 군민들의 민생경제에 영향을 미치는 사업과 주요 현안들을 세심하게 살피며 차질 없는 군정 추진에 집중하겠다”며, “군비 부담이 높은 사업의 원활한 추진과 지방재정 확충을 위해 중앙부처 및 국회와의 공조를 강화하고 국비 확보에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

다만 이번 방문에서 건의한 개별 사업의 구체적인 예산 규모와 반영 여부는 향후 국회 예산 심의 과정에서 확인될 전망이다.