▲구미도시공사 ‘가족사진 공모전’안내문ⓒ구미도시공사

한 해를 마무리하는 계절, 가족과 함께 특별한 추억을 만들어보는 것은 어떨까.

경북 구미 신라불교초전지가 연말을 맞아 가족사진 공모전과 어린이 도예 체험, 짧은 영상 제작 등 방문객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램을 마련해 눈길을 끌고 있다.

구미도시공사가 운영하는 신라불교초전지는 전통가옥의 정취와 역사문화 공간의 매력을 살려 가족 단위 방문객들에게 색다른 체험 기회를 제공할 계획이다.

가장 먼저 눈길을 끄는 프로그램은 지난해에 이어 두 번째로 열리는 ‘가족사진 공모전’이다. 신라불교초전지를 배경으로 가족과 함께한 행복한 순간을 사진에 담아 응모하면 된다.

참여 신청은 다음달 4일까지 홈페이지를 통해 가능하며, 심사를 거쳐 선정된 10명에게는 신라불교초전지 전통가옥 숙박권을 제공한다. 사진 한 장으로 가족의 추억을 남기는 것은 물론, 전통가옥에서 특별한 하룻밤을 보낼 기회까지 얻을 수 있다.

아이들에게는 흙을 만지며 창의력을 키우는 체험 프로그램이 기다린다.

오는 28일에는 초등학생을 대상으로 ‘핸드빌딩 체험’이 시범 운영된다. 핸드빌딩은 흙에 장식을 붙이거나 다양한 도구로 무늬를 찍어 생활소품을 만드는 도예 기법이다. 아이들이 손으로 직접 작품을 완성하는 과정에서 창의력과 집중력을 기를 수 있어 가족 체험 프로그램으로 기대를 모은다. 체험비는 1만원이며, 홈페이지에서 신청할 수 있다.

방문 순간을 짧은 영상으로 남기는 참여형 프로그램 ‘1프레임의 행복’도 운영한다.

신라불교초전지를 찾은 방문객이 직접 방문 소감과 추억을 영상으로 제작해 제출하거나, 현장에서 직원의 도움을 받아 촬영에 참여할 수 있다. 완성된 영상은 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스 등을 통해 소개되며, 선정된 영상 제출자에게는 소정의 기념품도 증정한다.

사진으로 남기는 가족의 순간, 흙으로 빚는 나만의 작품, 영상으로 기록하는 특별한 방문까지. 이번 프로그램은 관람 중심의 방문에서 벗어나 방문객이 직접 참여하고 추억을 만들어가는 체험형 콘텐츠라는 점에서 의미가 있다.

이재웅 구미도시공사 사장은 “신라불교초전지가 가족과 함께 따뜻한 추억을 만들고 한 해를 의미 있게 마무리할 수 있는 공간이 되길 바란다”며 “많은 분들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

프로그램별 자세한 내용과 신청 방법은 신라불교초전지 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 문의는 신라불교초전지 사무실로 전화하면 된다.