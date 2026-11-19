▲국립대구과학관이 최근 경북 김천 지역아동센터 어린이들을 초청해 사회공헌 프로그램인 ‘토요일엔 과학소풍’을 운영하고 있다ⓒ국립대구과학관

과학관 문을 나서기 어려웠던 아이들에게 특별한 날이 찾아왔다. 평소 접하기 힘들었던 과학 전시와 천체 관측 영상, 다양한 체험 프로그램을 한자리에서 만나며 호기심을 키우는 과학 나들이가 펼쳐졌다.

국립대구과학관은 최근 경북 김천 지역아동센터 어린이들을 초청해 사회공헌 프로그램인 ‘토요일엔 과학소풍’을 운영했으며, 이번 행사는 김천 지역아동센터 4곳의 아동과 인솔자 등 60명이 참여해. 과학문화 체험 기회가 상대적으로 적은 어린이들에게 과학을 직접 보고 만지고 즐기는 경험이 제공됐다.

이날 아이들은 과학관 상설전시관을 둘러보며 다양한 과학 원리를 살펴보고 전시해설을 통해 전시물에 담긴 이야기와 함께, 특별기획전과 천체투영관 관람도 이어져 평소 교과서에서 접하던 과학을 보다 생생하게 경험했다.

과학교육 프로그램에도 참여해 직접 체험하며 과학에 대한 흥미를 높였다. 점심 식사와 기념품까지 마련돼 아이들에게는 과학을 배우는 즐거움과 함께 친구들과 특별한 추억을 만드는 하루가 됐다.

‘토요일엔 과학소풍’은 지역과 가정환경에 따른 과학문화 체험 격차를 줄이기 위해 국립대구과학관이 추진하는 사회공헌 사업으로, 올해는 지난 4월 대구 지역 아동들을 초청한 데 이어 이번에 경북 김천 어린이들을 맞이하면서 두 차례의 프로그램을 마무리했다.

과학관은 초청 프로그램뿐 아니라 직접 현장을 찾아가는 방식으로도 과학문화 나눔을 이어가고 있다.

올해 대구·경북 지역에서 과학문화를 접하기 어려운 곳을 찾아 전시와 체험, 공연을 제공하는 ‘찾아가는 과학관’을 7차례 운영했다. 또 사회배려계층 청소년들이 항공우주 분야의 첨단 과학기술 현장을 경험할 수 있도록 ‘항공우주 과학캠프’도 두 차례 진행했다.

과학관을 찾기 어려운 지역에는 직접 찾아가고, 체험 기회가 부족한 아이들에게는 과학관의 문을 활짝 여는 방식으로 과학문화 나눔의 범위를 넓히고 있는 것이다.

이난희 국립대구과학관장은 “이번 과학소풍이 아이들에게 과학을 직접 보고, 듣고, 체험하며 호기심을 키우는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”며, “앞으로도 지역과 여건에 관계없이 누구나 과학을 즐길 수 있도록 다양한 나눔 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

과학을 만나는 기회가 아이들의 미래를 바꿀 수 있다는 점에서 이번 과학소풍은 단순한 견학 이상의 의미를 남겼다. 60명의 어린이가 함께한 특별한 토요일이 미래 과학자를 꿈꾸는 작은 출발점이 되길 기대한다.