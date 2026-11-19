▲구미시청 전경ⓒ구미시

경북 구미가 대한민국 미래 첨단산업의 새로운 중심지로 도약하기 위한 산업 지형 변화에 속도를 내고 있다. 이는 전통적인 전자·제조업 기반 위에 K-방산과 첨단로봇이라는 두 개의 성장동력을 더하며 산업 경쟁력 강화에 나선 것이다.

방산기업의 기술개발과 제품 성능을 검증할 첨단 시험·평가시설이 문을 연 데 이어, 인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇산업의 미래를 논의하는 산학연 협력의 장도 펼쳐졌다. 생산 중심의 산업도시에서 기술개발과 실증, 사업화까지 아우르는 미래산업 거점으로 변화를 모색하고 있다.

◆ K-방산 기술 경쟁력 높일 첨단 시험·평가시설 가동

구미시는 19일 구미국가산업단지 제1단지에서 ‘경북·구미 첨단방위산업진흥센터’ 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 행사에는 방위사업청과 경북도, 구미시 관계자를 비롯해 군과 공공기관, 연구소, 대학, 방산기업 관계자 등 100여 명이 참석해 센터의 출발을 축하하고 지역 방위산업의 발전 방향을 공유했다.

이번 센터는 총사업비 499억 원 규모의 경북·구미 방산혁신클러스터 사업의 핵심 기반시설이다. 지역 방산기업의 기술개발과 제품 신뢰성 검증 지원을 위해 260억 원 투입, 연면적 3960㎡에 지상 2층, 2개 동 규모로 건립됐으며, 건축비 150억 원과 장비 구축비 110억 원이 들어갔다.

특히 미래 전장의 핵심 기술로 꼽히는 유무인복합체계에 특화된 시험·평가 기반을 갖췄다는 점이 주목된다. 사람이 운용하는 무기체계와 드론, 무인차량 등 무인체계를 연계하는 유무인복합체계는 미래 방위산업의 핵심 분야로 부상하고 있다.

센터에는 전자기적합성(EMC) 실험실과 환경신뢰성 실험실, 진동 실험실 등 첨단 시험시설이 구축됐으며, 여기에 시험·계측장비 21종 33대를 도입해 방산 제품의 전자기 적합성과 다양한 환경에서의 성능 및 내구성을 검증할 수 있도록 했다.

유무인복합체계 분야 환경·신뢰성 시험장비 9종 13대와 공동시험지원실 계측장비 12종 20대도 갖췄다.

무엇보다 이번 센터 가동은 자체 시험시설을 확보하기 어려운 지역 중소·벤처 방산기업에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 그동안 제품 시험과 성능 검증을 위해 다른 지역 시설을 이용해야 했던 기업들이 구미에서 관련 인프라를 활용할 수 있게 되면서 시간과 비용을 줄이고 기술개발 효율성을 높일 수 있기 때문이다.

김장호 구미시장은 “센터 개소는 지역 방산기업들이 첨단 시험·평가 인프라를 활용해 기술 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “지역 기업들이 우수한 기술력과 제품 신뢰성을 바탕으로 글로벌 방산시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

◆ 삼성 투자·로봇 특화단지 발판...휴머노이드 산업 육성

방위산업의 시험·평가 기반을 마련한 구미는 첨단로봇 산업 육성에도 힘을 쏟고 있다.

같은 날 구미코에서는 국내 로봇산업 전문가와 산학연 관계자 100여 명이 참석한 가운데 ‘구미 로봇산업 생태계 활성화 포럼’이 열렸다.

이번 포럼은 AI와 휴머노이드를 중심으로 급변하는 로봇산업의 정책 및 기술 동향을 공유하고, 지역 기업의 산업 진출과 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.

구미전자정보기술원과 서울대학교 정밀기계설계공동연구소가 공동 주최한 행사에는 정성현 구미시 부시장을 비롯해 서울대, 레인보우로보틱스, 한국AI·로봇산업협회, 한국로봇산업진흥원, 한국로봇융합연구원, 한국기계연구원 등 산학연 관계자들이 참석했다.

이날 발표에서는 서울대 안성훈 교수와 레인보우로보틱스 허정우 연구소장, 한국AI·로봇산업협회 전한구 본부장이 나서 국내외 AI·로봇 정책과 피지컬 AI 기반 산업 동향, 기술 표준화 등을 소개했다.

이어진 패널토론에서는 한국기계연구원과 한국로봇융합연구원 등 전문가들이 참여해 구미 로봇산업의 발전 방향과 대응전략을 논의했다.

참석자들은 발표와 토론에 그치지 않고 지역 로봇기업인 HT로보틱스와 엘씨텍을 직접 방문해 현장의 기술력과 산업 수요를 살펴보며 지역 기업의 성장 가능성을 확인했다.

구미시가 로봇산업에 주목하는 배경에는 삼성의 19조 원 규모 투자계획과 대구·경북 구미·포항의 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 공동 지정이 자리하고 있다.

시는 구미 1~5국가산업단지의 제조 기반과 전자·반도체 기술력을 활용해 휴머노이드 핵심부품과 첨단로봇 제조산업을 집중 육성할 방침이다.

이를 위해 산학연 공동 연구개발(R&D), 핵심부품 국산화, 실증·사업화 지원, 대형 국책사업 발굴 등을 추진해 지역 기업의 로봇산업 진출과 공급망 경쟁력을 높일 계획이다.

김장호 구미시장은 “삼성의 대규모 투자와 로봇 특화단지 지정으로 구미가 대한민국 로봇산업의 중심으로 도약할 중요한 발판을 마련했다”며, “산학연 협력을 강화하고 핵심기술 개발과 실증·사업화를 통해 구미를 글로벌 로봇산업의 핵심 제조·공급망 거점으로 육성하겠다”고 말했다.

◆ 제조도시에서 첨단기술 거점으로...산업 생태계 전환 주목

방산과 로봇은 서로 다른 산업 분야지만 첨단 전자기술과 정밀부품, 소프트웨어, 제조 역량을 기반으로 한다는 공통점이 있다. 구미가 오랜 기간 축적해 온 전자·반도체 제조 경쟁력이 두 산업의 성장 기반이 될 수 있는 이유다.

특히 방산 분야는 시험·평가 인프라를 통한 제품 신뢰성 확보가, 로봇 분야는 핵심부품 개발과 실증·사업화가 산업 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소다.

구미시는 방산기업의 기술 검증부터 로봇 핵심부품 개발과 제조까지 지역 산업 기반을 확장해 나간다는 구상이다.

첨단 인프라 구축과 산학연 협력이 실제 기업의 기술개발과 투자, 일자리 창출로 이어질 수 있을지 주목된다. 구미가 기존 제조 경쟁력을 바탕으로 K-방산과 글로벌 로봇산업을 연결하는 미래 첨단산업 도시로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모아지고 있다.