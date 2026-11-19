경기도시장상권진흥원이 깨끗한 경기 바다를 만들기 위해 시흥 거북섬 일대에서 해양환경 정화활동을 펼쳤다.

경상원은 지난 18일 시흥 거북섬(시화MTV) 인근에서 경기도와 연안 시군 등이 함께 추진하는 ‘경기바다 함께해(海)’ 캠페인을 진행했다고 19일 밝혔다.

▲경상원 직원들 시흥 거북섬 일대 해양환경 정화활동 기념촬영 ⓒ경기도시장상권진흥원

2023년 시작된 이번 캠페인은 해양 쓰레기 문제에 대한 도민들의 관심을 높이고 해양환경을 보호하기 위한 활동이다.

이번 행사에는 경상원 경영기획본부 직원 20여 명과 시흥시 해양수산과, 경기도일자리재단 관계자 등이 참여했다. 참석자들은 시화MTV 일대 해변과 인근 도로에서 플라스틱과 캔, 폐비닐 등 생활폐기물과 해양 쓰레기를 수거하고 주변 환경을 점검했다.

특히 연말을 맞아 바다를 찾는 시민과 관광객에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 환경 정화활동과 함께 인근 상인들에게도 생활 속 환경보호 실천을 독려했다.

경상원 관계자는 “깨끗한 해양을 비롯한 자연환경은 우리 모두가 지켜야 할 소중한 자산”이라며 “앞으로도 유관기관과 협력해 ESG 경영을 실천하고 지역 환경보호에 앞장서겠다”고 말했다.