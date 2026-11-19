경기도가 어려운 재정 여건 속에서도 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호와 민생 안정을 우선한 2027년 민생사수예산을 편성하고, 부족한 재원 확보에 나섰다고 19일 밝혔다.

도는 공무원 인건비와 교통정책 관련 예산 등 일부 예산 2424억 원을 편성하지 못했지만, 민생과 직결되는 사업에 재원을 우선 배분하기 위한 결정이라고 설명했다. 미편성 예산은 추가 재원 확보를 통해 보완한다는 계획이다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

이를 위해 도는 역대 처음으로 ‘2027년 국비 확보를 위한 종합상황실’을 운영하고 있다. 소방 재원의 국비 확보와 미래대응기금의 경기도 배정을 위해 정부와 협의를 이어가는 등 재원 마련에 힘을 쏟고 있다.

아울러 재정 상황을 도민에게 투명하게 공개하고, 안정적인 지방세원 확보를 위한 대책과 자체적인 재정 개선 노력도 추진하고 있다.

도는 미편성 예산 확보에 총력을 기울여 도정 운영과 민생 관련 사업에 차질이 없도록 할 방침이다.

도 관계자는 “민생을 지켜야 한다는 절박함으로 예산을 우선 편성한 만큼, 미편성 예산도 반드시 확보해 도민의 삶을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.