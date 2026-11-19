경북SW미래채움사업 일환…교육 소외지역 디지털 교육 기회 확대

경북 포항테크노파크(포항TP)가 정보통신기술 교육 기회가 상대적으로 부족한 농어촌 학생들을 대상으로 찾아가는 AI·소프트웨어(SW) 교육을 진행했다.

포항TP는 지난 13일 영덕군 창수초등학교에서 본교와 분교 학생 40명이 참여한 가운데 ‘찾아가는 정보소외지역 SW교육캠프’를 운영했다.

이번 교육은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하고 포항TP 경북AI혁신본부가 수행하는 경북SW미래채움사업의 하나로, 지역 간 디지털 교육 격차를 줄이고 학생들의 첨단기술 활용 역량을 높이기 위해 마련됐다.

캠프에는 전문 강사진 6명이 참여해 1~6학년 학생들의 눈높이에 맞춘 체험형 교육을 진행했다.

주요 프로그램은 미니 로봇 축구와 AR 양궁, 로봇 코딩을 활용한 영덕 관광지 데이터 체험, 생성형 AI 퀴즈, AI 로봇 요리사 등 5개 분야로 구성됐다.

학생들은 직접 로봇을 조작하고 인공지능과 증강현실 기술을 체험하며 디지털 기술의 원리를 익혔다.

포항TP는 이번 캠프 외에도 경북 지역 교육 소외지역 학교를 대상으로 찾아가는 SW교육을 운영하고 있으며, 앞으로도 교육 대상과 프로그램을 확대해 지역 간 디지털 교육 격차 해소에 나설 계획이다.

송경창 포항TP 원장은 “학생들이 AI와 SW 기술을 직접 경험하며 미래 기술에 대한 관심을 키우는 계기가 됐길 바란다”며 “교육 소외지역을 중심으로 체험형 교육을 확대해 미래 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.