▲수험생이 경찰차를 타고 가 집에서 약을 챙긴 뒤 수험장으로 들어가고 있다 ⓒ대전경찰청

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 대전경찰이 수험생 긴급 수송과 특별교통관리에 나섰다.

대전경찰청과 대전자치경찰위원회는 이날 오전 6시부터 교통경찰과 기동대, 모범운전자 등 316명을 시험장 주변에 배치해 교통관리와 수험생 편의를 지원했다.

이날 경찰이 제공한 수험생 지원은 긴급수송 등 모두 9건으로, 교통경찰 5건과 지역경찰 4건이다.

오전 7시50분께 대전고등학교 시험장에서는 평소 복용하던 약을 집에 두고 온 수험생이 경찰에 도움을 요청했다.

경찰은 수험생과 함께 중구 용두동 자택으로 이동해 약을 챙긴 뒤 오전 8시 3분께 시험장에 무사히 데려다줬다.

오전 7시58분께에는 지갑을 놓고 나와 택시비가 없어 시험장까지 뛰어가던 수험생을 중촌네거리에서 발견해 대성고등학교까지 약 2㎞를 긴급 수송했다.

경찰은 오후에도 영어 듣기평가 시간에 맞춰 시험장 주변 소음과 교통관리에 집중했다.

일반 시험장은 오후 1시10분부터 1시35분까지, 시험편의제공대상자 시험장인 대전 혜광학교는 오후 2시25분부터 3시48분까지 소음 발생 공사 중단을 요청하고 대형 화물차의 우회 운행을 안내했다.

대전경찰청 관계자는 “시험이 끝나고 수험생들이 안전하게 귀가할 때까지 교통관리와 안전 확보에 최선을 다하겠다”며 “대중교통 이용과 출근시간 조정 등에 협조해준 시민들에게 감사드린다”고 말했다.