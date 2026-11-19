▲대전도시철도 2호선 유등교 공사구간 및 우회 도로 안내도(유천동 방향) ⓒ대전시

대전 유등교 임시가설교량의 차량 통행이 오는 23일부터 부분 통제된다.

대전시는 도시철도 2호선 트램 11공구 유등교 구조물 공사에 따라 오는 23일부터 2027년 12월 31일까지 약 13개월간 임시가설교량의 일부 차로를 통제한다고 밝혔다.

통제 구간은 도마큰시장에서 버드내아파트 방면을 연결하는 유등교 가설교량 일원이다.

공사 기간 기존 왕복 6차로 가운데 2개 차로가 통제돼 왕복 4차로만 운영된다. 관저동과 유천동 방향 모두 편도 3차로에서 2차로로 줄어든다.

이에 따라 평소 차량 통행량이 많은 도마동과 유천동 일대에서 출퇴근 시간대 교통 혼잡이 예상된다.

시는 교통 불편을 최소화하기 위해 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 통제 일정과 우회도로를 안내하고 공사구간 주변에 교통안내표지판을 설치할 계획이다.

통제 초기에는 주요 지점에 교통관리 인력을 배치하고 출퇴근 시간대 교통상황을 집중 점검한다.

정체가 발생하면 차량 우회 안내를 강화하고 경찰 등 관계기관과 협력해 교통관리대책을 탄력적으로 운영할 방침이다.

대전시 관계자는 “유등교 재가설을 위한 불가피한 통제인 만큼 양방향 통행을 유지하면서 교통 불편을 최소화하겠다”며 “출퇴근 시간에는 태평교와 도마교 등 우회도로를 이용해 달라”고 당부했다.

한편 트램 건설에 따른 교량 개축공사로 대동교는 2028년 6월까지 2개 차로, 대덕대교는 2029년 5월까지 5개 차로, 온천교는 2028년 6월까지 4개 차로가 각각 통제된다.