더불어민주당 송옥주 의원(경기 화성갑)이 국정감사와 입법활동 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국의정대상’을 수상했다.

19일 송옥주 의원실에 따르면 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송 의원은 이날 올해 국정감사와 입법활동을 통해 정책 혁신과 국가 및 지역 발전에 기여한 공로로 대한민국의정대상을 받았다.

▲송옥주 의원 ‘2026 대한민국의정대상’ 수상 ⓒ송옥주 의원실

대한민국의정대상은 사단법인 대한기자협회와 한국ESG재단이 주관하고 대한민국헌정회, 대한민국지방의정회, 한국유권자중앙회가 후원하는 상으로, 올해는 여야 국회의원 8명이 수상자로 선정됐다.

송 의원은 올해 국정감사에서 농산물 할인지원금의 대기업 쏠림 문제와 농협 공동선별 지원 확대, 계란 가격 안정 대책, 농·수·임협 상호금융 부실 대책 등 농업·농촌 현안을 짚고 개선 방안을 제시했다.

또한 산사태 고위험지역 관리 강화와 소나무재선충병 대응, 동물학대 방지를 위한 애니멀폴리스 제도 도입 등 산림·동물복지 분야를 비롯해 부산항 보안체계 개선, 수리조선 인프라 구축, 수입 수산물 안전관리 등 해양·수산 분야에서도 정책 대안을 제시한 점을 인정받았다.

송 의원은 “국제정세 악화와 이상기후 등으로 국내외 농업 여건이 갈수록 어려워지고 있다”며 “앞으로 농지 전수조사 후속 대책과 농협 경제사업 활성화, 친환경농업 확대, 신재생에너지를 통한 농촌 소득원 확충, AI 항만 구축과 수리조선산업 인프라 마련 등을 위해 의정활동에 힘쓰겠다”고 말했다.