▲ 경진원은 지난 18일부터 19일까지 1박 2일간 전주 라한호텔 1층 온고을홀에서 호남권 창업기업의 성과를 공유하고 지역·산업 간 협력 관계를 구축하기 위한 '지역창업특화지원사업 호남권 기업 성과공유회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전북경제통상진흥원

전북경제통상진흥원(원장 윤여봉, 이하 경진원)은 지난 18일부터 19일까지 1박 2일간 전주 라한호텔 1층 온고을홀에서 호남권 창업기업의 성과를 공유하고 지역·산업 간 협력 관계를 구축하기 위한 '지역창업특화지원사업 호남권 기업 성과공유회'를 개최했다.

경진원에 따르면 이번 행사는 경진원을 비롯해 전주정보문화산업진흥원, 전북창업공유지원단, 전북신산업융합지원단, 광주정보문화산업진흥원, 전남여수산학융합원, 전남정보문화산업진흥원 등 호남권 지역창업특화지원사업 7개 주관기관이 공동으로 마련했으며, 각 기관의 입주 및 졸업기업 임직원 등 100여 명이 참석했다고 밝혔다.

행사는 한 해 동안 창업기업이 거둔 성과를 나누는 동시에 전북과 전남 지역 간, 동종·이종 산업 간 정보 교류를 통해 동반 성장을 독려하고자 추진됐다.

장상만 전북지방중소벤처기업청장의 환영사로 문을 연 이날 행사에서는 우수기업 표창 수여식이 진행돼 중소벤처기업부장관상과 전북·광주전남지방중소벤처기업청장상 등 총 19점의 표창이 수여됐다.

특히 중소벤처기업부장관상을 수상한 ㈜에스비텍(대표 박상선)은 100% 수입에 의존하던 에어브레이크 핵심부품을 국산화해 올해 매출 16억 원, 신규 고용 5명, 팁스(TIPS) 투자 9억 원을 유치했으며 전북특별자치도 돋움기업으로 지정되는 등 우수한 전주기 성과를 인정받았다.

이 밖에도 첫날에는 사례 중심의 세무 지식을 안내하는 '세무 Talk Talk' 프로그램과 참여기업들이 서로의 아이템을 소개하며 협업 방안을 논의하는 '비즈니스 빙고' 네트워킹이 진행됐으며, 둘째 날에는 전북·전남권 우수기업 6개사가 창업과 성장 경험을 공유하는 시간을 가졌다.

행사 기간 내내 전북시제품제작터가 운영하는 홍보용 전사 컵 제작 체험과 포토부스, 참여기업 제품 전시 등 다채로운 부대행사도 함께 열려 참석자들의 호응을 얻었다.

호남권 지역창업특화지원사업 7개 주관기관은 이번 성과공유회에서 형성된 기업 간 교류를 바탕으로 앞으로도 지역과 산업의 경계를 넘나드는 협력 기반을 지속적으로 이어갈 계획이다.