▲봉황 대작가 신경미 화백ⓒ신경미 화백SNS

미술 작품 감상에 노래와 전통춤, 판소리까지 더해진다면 전시장은 작은 문화예술 무대로 변신한다.

경북 고령군 대가야카페(코카콜라 카페)가 봉황 대작가 신경미 화백을 초대해 전시회를 열고, 그림과 음악, 전통예술이 어우러지는 특별한 문화의 장을 마련한다.

이번 전시는 오는 26일부터 12월 30일까지 대가야카페에서 진행되며, 카페를 찾은 주민과 방문객들은 차 한 잔의 여유와 함께 신경미 화백의 작품을 감상하며 일상 속에서 예술을 만나는 시간을 가질 수 있다.

전시의 분위기를 한층 풍성하게 만들 오픈식은 12월 18일 오후 3시에 열린다. 이날은 작품 감상뿐 아니라 노래와 전통춤, 판소리 공연까지 펼쳐져 눈과 귀를 즐겁게 할 예정이다.

특히 배우 김정하가 무대에 올라 노래 '한치 앞도 모르고'를 선보이며 관객들과 흥겨운 시간을 나눈다. 이어 전통예술 공연으로 살풀이춤과 바라춤, 판소리 등이 펼쳐져 우리 전통문화의 멋과 흥을 전한다.

공연만큼이나 정겨운 나눔의 자리도 준비된다. 오픈식 참석자들과 김장김치와 수육을 비롯해 회, 떡, 과일, 각종 다과를 함께 나누며 예술과 사람, 음식이 어우러지는 따뜻한 자리를 만들 계획이다.

이번 전시는 작품을 걸어두고 감상하는 데 그치지 않고, 그림을 매개로 음악과 춤, 우리 소리를 한자리에서 즐기는 문화예술 행사라는 점에서 눈길을 끈다. 특히 일상적인 공간인 카페가 지역 예술인과 주민, 방문객이 함께 어울리는 문화공간으로 변신한다는 점에서도 의미가 있다.

대가야카페 관계자는 "이번 전시를 통해 지역 문화예술인들의 활동을 널리 알리고, 고령군을 찾는 방문객들이 일상에서 예술을 가까이 접할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 전시의 주인공 신경미 화백은 봉황을 통해 자유와 희망, 비상의 메시지를 전하는 작가로 잘 알려져 있다.

호남대학교 예술대학 서양화과를 졸업한 신 화백은 강렬한 원색과 역동적인 붓질을 활용해 봉황과 물고기, 여인 등을 독창적으로 표현해 왔으며, 특히 작품 속 봉황은 상서로운 기운과 생명력을 상징하며, 보는 이들에게 희망과 긍정의 에너지를 선사한다.

중국 상하이 개인전과 프랑스 파리, 독일 드레스덴 초대전 등 국내외에서 작품 활동을 펼쳐온 신 화백은 이번 고령 전시를 통해 지역 주민과 관람객들에게 자신만의 색채로 완성한 예술세계를 선보인다.