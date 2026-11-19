▲대구행복진흥원 기록관리 점검중인 관게자ⓒ대구행복진흥원

공공기관의 경쟁력은 눈에 띄는 사업 성과뿐 아니라 보이지 않는 행정의 기본을 얼마나 충실하게 지키느냐에서도 드러난다.

시민의 삶과 밀접한 사회서비스를 제공하는 대구시행복진흥사회서비스원(이하 대구행복진흥원)이 기록관리 분야에서 최고 평가를 받으며 투명하고 책임 있는 행정 역량을 입증했다.

대구행복진흥원은 대구시가 주관한 ‘2026년 관할 공공기관 기록관리 점검’에서 지역 출자·출연기관 가운데 유일하게 최우수 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

특히 기본 평가에서 총점 100점 만점을 획득한 데 이어 기록물 정리와 관리의 우수성을 인정받아 10%의 가점까지 추가로 확보했다. 대구시 산하 출자·출연기관 전체에서 가장 높은 점수다.

기록물은 단순히 문서를 보관하는 행정 절차가 아니며, 기관의 의사결정과 사업 추진 과정, 예산 집행 내역 등을 담아내는 공적 기록이자 행정의 투명성과 책임성을 뒷받침하는 근거다. 담당자가 바뀌거나 시간이 흘러도 업무의 연속성을 유지하고 시민의 알 권리를 보장하는 중요한 자산이기도 하다.

이번 점검은 '공공기록물 관리에 관한 법률' 등에 따라 대구시 산하 공사·공단 4곳과 출자·출연기관 8곳 등 모두 12개 기관을 대상으로 자체점검과 현장 방문점검을 병행해 진행됐으며, 대구행복진흥원은 특히 기록관리 전문인력을 배치해 체계적인 관리 기반을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 대구시 산하 출자·출연기관의 기록관리 전문인력 배치율이 37%에 그치는 상황에서 기록물관리전문요원을 중심으로 전문적인 관리체계를 운영해 온 것이 성과로 이어졌다.

실제 기록관 보존서고 확충을 비롯해 보존기간이 지난 기록물의 평가·폐기, 기록물 생산현황 취합, 처리과 기록물 인수, 직원 대상 대면 실무교육 등 기록관리 전반에서 충실한 업무 수행을 인정받아, 관련 6개 평가 항목에서도 우수한 평가로 기록관리 우수사례로 선정됐다.

이번 성과는 오는 12월 열릴 예정인 ‘대구시 기록관리담당자 업무 연찬’에서 지역 공공기관과 공유된다. 대구행복진흥원의 기록관리 노하우가 다른 기관으로 확산되는 계기가 될 것으로 기대된다.

윤영애 대구행복진흥원장은 “공공기관의 기록물은 시민과의 약속을 증명하는 역사이자 투명하고 책임 있는 행정을 떠받치는 뿌리”며, “눈에 잘 띄지 않는 기본 업무까지 묵묵히 원칙을 지켜준 임직원들의 노력이 출자·출연기관 최고 성적으로 이어진 만큼, 앞으로도 작은 행정 절차 하나까지 빈틈없이 챙겨 시민 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.