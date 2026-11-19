▲전북TP는 19일 전주 글로스터호텔에서 '오픈이노베이션 랩 딥테크매칭협의체 출범식'을 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)는 전주 글로스터호텔에서 '오픈이노베이션 랩 딥테크매칭협의체 출범식'을 개최하고, 도내 공공연구성과와 기업 수요를 연결하는 산학연 협력체계를 본격 가동했다.

전북TP는 19일 이번 협의체를 '4극3특 전북특별자치도 지역자율 R&D 사업'의 일환인 오픈이노베이션 랩을 통해 대학과 연구기관의 유망기술을 발굴하고 이를 희망하는 지역 기업에 연결해 기술경쟁력 강화와 시장 진입을 지원하기 위해 마련했다.

출범식에는 협의체 위원과 오픈이노베이션 랩 컨소시엄 관계자 등 40여 명이 참석했으며, 대학과 공공연구기관, 지역 혁신기관 전문가 31명이 위원으로 참여한다.

협의체는 '복합소재 융합 특수목적기계'와 '미생물 기반 푸드·헬스테크' 등 2개 분과로 나뉘어 산업별 특성에 맞는 유망특허와 수요기업을 추천하고 후속 지원방안을 제안할 계획이다.

향후 전북TP는 캠틱종합기술원, ㈜JB기술지주, 원투자파트너스㈜, 전북대학교, 전북창조경제혁신센터와 협력해 발굴된 기술과 기업을 딥테크 기술장터 및 맞춤형 사업화 프로그램으로 연계한다.

이를 위해 시범사업 기간인 오는 2027년 3월까지 국비 6억 원을 투입해 도내 26개 기업을 대상으로 기술이전부터 창업, 투자, 시제품 제작, 글로벌 협력에 이르는 전주기 기술사업화를 지원할 방침이다.

이규택 전북TP 원장은 "지역의 우수한 연구성과가 기업의 제품과 매출로 이어지기 위해서는 현장 수요에 맞는 정확한 자원 연결이 중요하다고 강조"하며 "협의체를 중심으로 산학연 역량을 결집해 전북 기업의 기술혁신과 지속적인 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.