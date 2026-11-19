전북자치도 익산 푸드통합지원센터의 지휘부에 익산시 퇴직공무원이 반복적으로 임용되는 것은 바람직하지 않다는 뼈아픈 지적이 시의회에서 제기됐다.

익산시의회는 지난 17일부터 제282회 시의회 제2차 정례회를 개최하고 각 상임위별로 올해 행정사무감사를 진행 중이다.

산업건설위 위원들은 날카로운 질문을 통해 행정 전반의 문제를 지적하고 시민에게 실질적인 도움이 될 수 있는 합리적인 대안과 해법 제시에 적극 나서고 있다는 평이다.

강경숙 의원은 전날 열린 행정감사에서 "익산 푸드통합지원센터의 인력운영과 조직관리에 문제가 있다"고 지적하고 "특히 센터장에 익산시 국장 출신 인사들이 계속 임용되는 것은 바람직하지 않다"고 주장했다.

▲익산 푸드통합지원센터의 지휘부에 익산시 퇴직공무원이 임용되는 것은 바람직하지 않다는 뼈아픈 지적이 시의회에서 제기됐다. ⓒ익산시의회

강경숙 의원은 "센터는 성공적인 푸드플랜 실행은 물론 먹거리 관련 정책의 통합관리를 위해 공공성을 담보한 재단법인으로 설립됐다"며 "그런 만큼 전문경영인을 영입해 센터 운영을 혁신할 필요가 있다"고 거듭 강조했다.

센터는 지난 2021년 5월에 생산자와 소비자가 함께 만들어가는 시민이 행복한 미래 먹거리 생태계 구축을 기치로 내걸고 출범했다.

하지만 최근 익산시 고위직 출신의 공무원이 올해 3월에 취임한 후 임기를 5개월 가량 앞둔 시점에서 사직서를 내는 등 ​공백 사태가 발생해 논란이 일고 있다.

더욱이 센터는 현재 경영지원 업무 전반을 맡는 경영지원실장도 공석인 상태여서 '지휘부 2인 공백'의 부작용과 후폭풍이 적잖을 것이란 우려 목소리가 나오고 있다.

강경숙 의원은 19일 "센터의 실질적이고 안정적인 운영을 위해선 퇴직공무원이 임용되기보다 전문인력이 조직과 경영을 책임질 수 있도록 하자는 취지"라고 설명했다.

이날 행감에서는 또 최재현 의원이 "익산시가 열악한 재정으로 인해 지방채까지 발행하며 사업을 추진하고 있음에도 각 부서별 사업 전반에서 명시·사고 이월이 빈번하게 발생하고 있다"고 날카롭게 지적해 집행부를 떨게 만들었다.

최 의원은 "예산 이월이 재정운용의 효율성을 떨어뜨리는 만큼 사업계획단계부터 추진가능성과 일정을 면밀히 검토해 실제 집행 가능한 예산을 편성해야 한다"고 촉구했다.

김순덕 산업건설위원장은 "시청 바이오농정국이 영농사업 집행 부진과 농배수로 등 기반시설 관련 민원에 소극적으로 대응한다는 지적이 있다"며 "현장의 목소리를 적극 반영한 실질적인 개선책을 마련해 농업인들이 체감할 수 있는 변화를 만들어야 할 것"이라고 주장했다.