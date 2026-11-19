▲ '법인과 달콤한 시작' 이벤트 이미지.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)은 신규 거래 및 거래 재개 법인·단체 고객에게 다양한 경품을 제공하는 '법인과 달콤한 시작' 이벤트를 내년 3월 31일까지 진행한다.

전북은행은 이번 이벤트는 전북은행과 새롭게 금융거래를 시작하거나 거래를 재개하는 법인·단체 고객에게 감사의 마음을 전하고자 마련됐으며, '달콤한 커피'와 '달콤한 간식' 두 가지 이벤트로 나뉘어 중복 참여가 가능하다고 19일 밝혔다.

참여 대상은 이벤트 기간 중 전북은행 고객으로 신규 등록한 법인·단체 또는 올해 10월 31일 기준 전북은행 원화수신 잔액과 8월 1일부터 10월 31일까지의 평균잔액이 각각 10만 원 이하인 법인·단체이며, 금융·공공기관 등 기관고객은 대상에서 제외된다.

세부 혜택을 살펴보면 '달콤한 커피' 이벤트는 매월 말일 잔액과 1개월 평균잔액을 각각 500만 원 이상 충족한 법인 고객 중 매월 10개사를 추첨해 투썸플레이스 모바일 5만 원 상품권을 증정한다.

11월 평균잔액은 16일부터 30일까지의 실적이 인정되며, 이후에는 매월 1일부터 말일 기준으로 산정된다.

'달콤한 간식' 이벤트는 매월 말일 잔액과 2개월 평균잔액을 각각 1000만 원 이상 유지한 법인 고객 중 매월 1개사씩 총 5개사를 추첨해 50만 원 상당의 JB기프트카드를 간식비로 지급한다.

해당 이벤트의 첫 회차 평균잔액은 11월 16일부터 12월 31일까지의 2개월 실적을 인정해 1월에 지급하며, 이후 매월 1일부터 다음 달 말일까지 실적을 산정해 이벤트 종료 후 1개월인 2027년 4월 30일까지 실적을 반영한다.

이벤트 참여를 위해서는 시장금리부 기업자유예금을 제외한 전북은행 법인·단체 명의의 정상 입출금 통장을 보유해야 하며, 추첨 및 경품 지급일 기준으로 대상 계좌와 마케팅 동의가 정상 유지된 고객에 한해 별도 신청 없이 자동 응모된다.

전북은행 관계자는 "전북은행과 새로운 거래를 시작하는 법인고객에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 법인고객의 금융거래에 도움이 되는 다양한 혜택과 서비스를 제공하겠다"고 전했다.

이벤트에 관한 자세한 사항은 전북은행 영업점 및 고객센터를 통해 확인하면 된다.