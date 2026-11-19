"토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)의 지역 내 유입을 차단하라."

전북자치도에서 토마토 바이러스 발병이 잇따르자 기초단체마다 재배 농가를 대상으로 예방 활동을 강화하는 등 대책 마련에 총력전을 기울고 있다.

장수군의 경우 지난 12일 토마토 재배 농가 단체 대표들과 긴급 설명회를 열어 바이러스 발생 현황과 대응 요령을 공유했다.

장수군은 또 토마토 재배 농가에 알림톡을 보내 작업 도구 소독과 외부인 출입 관리 등 주요 방역 수칙을 안내했다.

▲최훈식 장수군수가 토마토 갈색주름 과실바이러스와 관련한 사전 유입 차단을 위한 긴급대책회의를 개최하는 모습 ⓒ장수군

장수군의 토마토 재배면적은 약 50ha에 달하며 한해 평균 5300톤 가량을 생산하고 있다.

장수군은 재배 농가에 발생 동향과 방역 정보를 수시로 안내하고 다른 시·군에서 바이러스가 검출된 토마토와 같은 품종을 재배하는 농가를 별도로 관리해 지역 내 유입과 확산을 차단할 방침이다.

지난달 국내에서 확인된 토마토 갈색주름과실 바이러스에 감염되면 잎에 모자이크 무늬가 생기거나 잎이 누렇게 변하고 모양이 뒤틀릴 수 있다.

바이러스는 감염된 식물체와의 접촉은 물론 작업자의 손과 의복, 장갑, 작업 도구 등을 통해서도 전파될 수 있다.

장수군은 "감염 후 사용할 수 있는 치료 약제가 없어 작업 전후 손과 작업 도구를 소독하고 재배시설에 외부인 출입과 불필요한 물품 반입을 제한하는 등 예방이 중요하다"며 "건전한 종자와 모종을 사용하고 육묘 단계부터 위생 관리를 철저히 해야 한다"고 강조했다.

최훈식 장수군수는 "토마토 바이러스의 확산 속도가 빠른 만큼 사전에 유입을 차단하는 일이 중요하다"며 "농가에서도 작업 도구 소독과 외부인 출입 관리 등 기본 방역 수칙을 지켜 달라"고 말했다.