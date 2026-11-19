▲대구노동권익센터가 지난 18일 대구 동구청년센터 ‘the꿈’ 교육장에서 청년 노동 토크콘서트 ‘청년 리프레시’를 개최하고 있다ⓒ대구노동권익센터

취업 걱정에 미래는 막막하고, 어렵게 구한 일자리에서도 마음 편히 일하기는 쉽지 않다. 아르바이트부터 프리랜서, 직장생활까지 청년들이 마주하는 노동의 현실을 솔직하게 털어놓고 더 나은 일터를 함께 고민하는 자리가 마련됐다.

대구노동권익센터는 지난 18일 대구 동구청년센터 ‘the꿈’ 교육장에서 청년 노동 토크콘서트 ‘청년 리프레시’를 개최했다.

이번 행사는 취업과 아르바이트 등 다양한 노동 현장에서 청년들이 겪는 어려움을 공유하고, 청년 스스로 자신의 노동권을 돌아보며 노동환경 개선의 필요성을 함께 생각하기 위해 마련됐다.

행사는 잠시 일상의 무게를 내려놓고 자신을 돌아보는 체험형 프로그램으로 문을 열었다. 이어 김수박 작가와 함께하는 토크콘서트가 진행되면서 분위기는 자연스럽게 청년들의 일과 삶에 관한 진솔한 이야기로 이어졌다.

특히 작가의 저서 『문밖의 사람들』을 중심으로 노동 현장의 다양한 모습과 청년 노동의 의미를 짚으며, 일터에서 겪는 현실적인 고민과 사회적 문제를 함께 나눴다.

사전 질문에는 청년들의 무거운 현실이 고스란히 담겨, 취업난과 불확실한 미래에 대한 불안은 물론 최저임금 미준수, 불안정한 근로환경, 직장 내 스트레스 등 일상에서 마주하는 어려움이 쏟아졌다.

청년 프리랜서의 권익 보호와 기업과 청년 사이의 노동환경에 대한 인식 차이도 주요 관심사로 떠올랐다. 이는 일하는 형태는 다양해졌지만 그만큼 노동권 보호의 사각지대도 여전히 존재한다는 점을 확인하는 계기가 됐다.

참여자들은 작가와의 대화를 통해 각자의 경험과 고민을 나누며 공감대를 넓혔다. 단순히 일자리를 구하는 것을 넘어 일하는 과정에서 존중받고 정당한 권리를 보장받는 것이 얼마나 중요한지 되새기는 시간도 가졌다.

대구노동권익센터는 청년 노동권익 교육과 캠페인, 찾아가는 청년 노동상담소 운영 등 청년 노동자의 권익 보호를 위한 사업을 추진하고 있다.

센터 관계자는 "앞으로도 청년들의 목소리를 현장 사업에 적극 반영해 청년들이 부당한 대우와 불안에 시달리지 않고 안심하며 일할 수 있는 노동환경을 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이번 토크콘서트는 청년들에게 잠시 쉬어가는 시간을 제공하는 동시에, 청년 노동의 현실을 사회가 함께 고민해야 할 과제로 환기했다는 점에서 의미를 더했다.